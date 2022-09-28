В Беларуси ввели правила безопасности, расследования и учёта несчастных случаев в детсадах, школах и других учреждениях образования

Министерство образования утвердило новые правила безопасности, правила расследования и учёта несчастных случаев, произошедших с детьми и молодёжью во время учёбы.
Например, для детских садов действуют такие правила:
- «Допуск работников, обучающихся и их законных представителей, иных лиц на территорию учреждения дошкольного образования и обратно производится сторожем (работником охраны)».
- «Не допускается входить на территорию и в здание учреждения дошкольного образования с животными».
- «Педагогические работники учреждения дошкольного образования должны приходить на свои рабочие места не менее чем за 10 минут до начала рабочего времени».
- «Место педагогического работника, его стол должны всегда содержаться в порядке. Держать в открытом доступе для обучающихся острые предметы (в том числе иголки, ножницы, булавки, заколки для волос, ножи для бумаги) не допускается».
Например, для школ действуют такие правила:
- «Допуск работников, обучающихся и их законных представителей, иных лиц в здание учреждения общего среднего образования и обратно производится через пост дежурного (сторожа, работника охраны)».
- «Общие требования к мерам безопасности при организации воспитательной работы во внеучебное время включают в себя:
— обеспечение профилактики интернет-зависимости, зависимости от гаджетов и иных видов зависимостей;
— обеспечение профилактики буллинга, суицидального поведения обучающихся».
- «Воспитательная работа с обучающимися во внеучебное время, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к историко-культурному наследию и традициям белорусского народа, создание условий для самоопределения, социализации и самореализации личности обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, осуществляется педагогическими работниками, в том числе выполняющими функции классного руководителя».