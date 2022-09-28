Жителей Слуцка и района примет депутат парламента, которая отвечает за экономику, бюджет и финансы

В среду, 5 октября, члены Совета Республики Национального собрания проведут единый день приёма граждан в Минской области, сообщает БелТА.

В Слуцк приедет Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики. Приём пройдёт в Слуцком райисполкоме (улица Ленина, 189). Начало в 11.00.

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