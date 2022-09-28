Случчанка Виктория больше десяти лет работает воспитателем и мечтает сменить надоевшую работу. Женщина не решается это сделать, боясь поменять «шило на мыло». В ситуации разбиралась психолог.

«Работа увлекала примерно первые пять лет»

«Воспитателем работаю давно. За это время заочно получила высшее педагогическое образование. Но так и сижу воспитателем, потому что привыкла, да и выбора в Слуцке нет. Куда ни посмотри, всё занято, — рассказала Виктория (имя изменено про просьбе героини. — Прим. редакции). — Работа увлекала меня примерно первые пять лет. Нравилось общение с детьми, организация разных занятий с ними, подготовка утренников.

А потом стало накапливаться недовольство, раздражение. Дети стали казаться слишком избалованными и эгоистичными. Им трудно объяснить, что хорошо, а что плохо. Для многих слова «я хочу» — это всё. Стали чаще возникать разбирательства с родителями. Положительных эмоций от работы стало меньше.

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Теперь с понедельника уже жду выходных, каждое утро говорю себе: «Вика, надо!». Теперь не только работа, но и мысли о ней стали вызывать раздражение, хотя понимаю, что при работе с детьми такого нельзя допускать. Говорю себе, что дело не в детях, а во мне. Может, устала от круговерти: работы много, а зарплата небольшая. А тут ещё и эмоции. Домой просто убегаю, а утром — ноги не идут. Муж, видя моё состояние, предлагал уволиться, поискать что-то другое. Несколько раз шла на работу и думала: «Сегодня точно напишу заявление», но так и не решилась. Перед выходом из отпуска прямо ревела, так не хотела идти. С каждым днём понимаю всё больше, что в педагогике работать не хочу вообще».

Про состояние «ненавижу свою работу, но не могу уйти»

«Состояние «ненавижу свою работу, но не могу уйти» — довольно распространённое явление среди случчан, — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — Да и семейные традиции часто негативно влияют на желание людей сменить работу. Считается, что постоянное место лучше призрачных идей и нестабильной зарплаты. Небольшие города, вроде Слуцка, действительно проблемны в плане работы, поэтому многие годами мучаются на нелюбимой работе, потому что деться некуда. Аргумент «менять шило на мыло» кажется убедительным.

Всё это угнетает человека, исключает возможность получать удовлетворение от того, что он делает. Хорошо, когда есть несколько специальностей и можно проявить себя в разных сферах, освоить что-то новое. В ситуации, подобной этой, смена работы кажется предпочтительнее. Ежедневное принуждение себя идти на работу истощает нравственно и эмоционально, вредит здоровью.

Если возникают навязчивые мысли о смене работы, что можно сделать:

Работа не должна становиться единственной целью и занимать всё жизненное пространство. Вспомните, когда вы полноценно отдыхали, занимались любимым делом, полноценно посвящали время близким людям. Переключение и чередование видов деятельности разгружает не только физически, но и психологически.

Проведите ревизию личных ценностей. Берём лист бумаги и делим его на две половины. Записываем «минусы» и «плюсы» (оцениваем уровень зарплаты, отношение в коллективе, график работы, условия труда, возможность перерывов, отдыха и другие параметры работы). Теперь объективно разбираемся с минусами, откуда именно идёт негатив. Насколько важно то, что вас удерживает.

Следуем правилу «Оставлять работу на работе». Вместо того, чтобы рассказывать знакомой, в какой грязной куртке снова привели ребёнка, лучше поделиться рецептом вкусного пирога. В нерабочее время можно заниматься профессиональной тематикой, но только с учётом собственного интереса и развития.

Если уволиться нет возможности, то стоит продумать, что можно поменять: сменить маршрут, которым идёшь на работу, поменять профессиональные подходы к своим обязанностям, попросить прибавку к заработной плате, пойти на курсы повышения квалификации или что-то другое.

Поощрять себя и мотивировать развиваться. Если вы трудоголик, то дайте себе расслабиться — позвольте себе поездку, посещение развлекательных мероприятий. Если на работе не стремитесь добиваться успеха, то можно заняться поиском курсов для переобучения. Сам поиск разных возможностей — это увлекательное занятие. Вы поймёте, что о многих специальностях просто не имели понятия.

Часто помогает приём «Клин клином вышибают». Если даже сменить работу воспитателя на работу воспитателя в другом месте, что-то обязательно поменяется. Главное — выбор сделать осознанно и аргументированно для себя. Поменяется коллектив, маршрут на работу, начальство — всё это поможет вдохнуть в старую работу новые эмоции.

Смена работы — это всегда стресс, но не конец света. Главное, чтобы мотив для такого шага в конечном счёте принёс удовлетворение. Появилась интересная сфера деятельности или карьерный рост, более высокая зарплата или больше свободного времени, саморазвитие или интересное общение».