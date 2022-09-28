На улице Молодёжной возле общежития кладут новый тротуар из плитки. Фотофакт

На улице Молодёжной возле дома №9 в среду, 28 сентября, продолжаются работы по благоустройству тротуара. Напомним, что ремонт тротуаров на этой улице не первый год вносили в перечень очерёдности по ремонту улично-дорожной сети.

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