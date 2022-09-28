В редакцию «Кур’ера» позвонила жительница Слуцка и попросила узнать, что происходит у них в доме №1 на Социалистической. «Мне сказали, что у нас не включат отопление до тех пор, пока не сделают какие-то работы в аптеке. Никаких объявлений по этому поводу нет», — сказала она.

Девушка позвонила в службу «115». Там ответили, что подключить отопление в дом должны 29 сентября. Другой информации пока нет.

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Как пояснил «Кур’еру» Вячеслав Дубовик, прораб ООО «Солстройкомплект», системы отопления дома и аптеки не зависят друг от друга.

«Домовые сети идут под полом аптеки. Сейчас ЖКХ их меняет, потому что они находились в аварийном состоянии, — сказал он. — Мы стали делать ремонт, вскрыли полы, а там до катастрофы оставался буквально миг. Тогда бы они (жильцы дома. — Прим. ред.) отопления точно не увидели. Два сварщика ЖКХ плодотворно работают и буквально сегодня и завтра всё закончат. Отопление будет в доме, как и у всех».

Напомним, что аптеку №175 «Минской Фармации» закрыли для покупателей до ноября. Полностью капитальный ремонт планируется завершить до начала этой зимы.