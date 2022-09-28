10 сентября в центре культуры «Лучники» отметили районный праздник народной песни «Мой край рамонкаў, сініх васількоў і песні беларускай». В программе мероприятия были выступления народных коллективов, конкурсы, работали торговые и развлекательные площадки. Смотрите сюжет Фёдора Корзуна.

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СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.