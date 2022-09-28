Вечером во вторник, 27 сентября, на улице Чайковского, которая проходит вдоль территории Слуцкой ЦРБ, светодиодные фонари работали, но не освещали тротуар, дорогу и конечную остановку «Поликлиника».

«Кур’ер» сообщил о проблеме в Слуцкое ЖКХ. Неизвестно, отправляли жители заявку по поводу отсутствия уличного освещения на сайт 115.бел или нет, потому что портал на момент публикации был недоступен.

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