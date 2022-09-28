Владелец СТО в Слуцке рассказал про свой 22-летний Golf с пробегом 700 000 км. Фото

Алексей купил зелёный Volkswagen Golf четвёртого поколения почти 10 лет назад. У мужчины полный набор заветных желаний типичного белоруса: семья, дети, квартира в Минске и дизельный универсал. С тех пор автомобиль верой и правдой служит своему хозяину: детей в школу, жену на работу, подвезти запчасти на собственную СТО. Алексей рассказал Onliner про свой Golf.

— Алексей, неужели мотор 1.9 TDI действительно не перебирали при таком пробеге?

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— Да, тут даже на прокладке ГБЦ ещё родное клеймо VAG. Думаю, что до миллиона походит, а там видно будет. Главное, обслуживать по регламенту и с хорошими деталями. Я много лет проработал снабженцем автомобильных запчастей в крупной транспортной компании, поэтому знаю, где что покупать и как не напороться на контрафакт. Не обязательно гнаться за крутым брендом, можно экономить, но при этом не проигрывать в качестве. К примеру, в свой двигатель я заливаю масло известного польского производителя, так как точно знаю, где оно было разлито, в каких условиях хранилось и кто поставщик. Хорошие фильтры также очень важны. Менять эти элементы нужно каждые 10 000 км пробега — и будет счастье.

— Может, двигатель ремонтировал предыдущий хозяин?

— На момент покупки, а это август 2013 года, пробег составлял 312 000 км. Машину я нашёл среди объявлений, и стоила она 8600 у.е., то есть по верху рынка на тот момент. История была полностью прозрачна: один хозяин в Германии и один в Беларуси. Вся в родной краске, со всеми сервисными книгами, брифом и так далее. Пробег на одометре совпадал с реальным, что являлось и является большой редкостью на нашем рынке. Вы посмотрите на профильные сайты — такие же машины продают с пробегом 250—300 тысяч. Разве это возможно?

— Судя по толщиномеру детали кузова в родном окрасе, но пороги не в лучшем состоянии…

— Тут нет особого секрета. Давайте не будем забывать, что машина 2000 г.в. с пробегом 676 000 км. Естественно, идеального кузова при этих вводных быть не может, особенно учитывая наш климат. Когда на элементах кузова появляется коррозия, то я не занимаюсь покраской, а просто меняю этот элемент на другой. Благо разборок у нас в стране хватает, а «Гольф» — достаточно распространённая машина. Причём настолько распространённая, что все детали можно найти прямо в нужном цвете. Так я поменял передний бампер, крыло, две двери и крышку багажника. Кстати, последняя деталь подошла от модели Bora. Так и езжу на VW Golf-Bora — пусть соседи по потоку голову ломают. Да и покупать кузовные б/у запчасти куда дешевле, чем красить родные: двери и крылья по 25 у.е., бампер 40 у.е.

— Дизельный Volkswagen, да ещё и в кузове универсал. Кто-то скажет: что может быть скучнее?

— Я не отношусь к машине как к идолу для поклонения. Прежде всего это вещь, которая должна выполнять своё прямое назначение. В данном случае это передвижение из точки А в точку Б. Минимальный набор необходимых опций тут есть. Что ещё надо? Кондиционер холодит, музыка играет… Единственное, двигатель в стоке слабоват — всего 90 «лошадок». Поэтому установил распылители форсунок от 2.5 TDI, поменял прошивку в блоке управления, и машинка стала бодрой. Думаю, что сейчас у неё около 150 л. с. По крайней мере, максимальная скорость — 220 км/ч. Расход не поменялся — примерно 5—6 литров на сотню.

— Обслуживание и ремонт такой возрастной модели становится в копеечку?

— Старая машина — это не приговор. За автомобилем надо следить, не доводить его до критического состояния, так как потом ремонт будет намного дороже. Где-то что-то заскрипело, шумок появился — сразу нужно смотреть. Ведь иногда бывает достаточно подтянуть гайку или болт, и проблема пропадает. Если говорить про запчасти, то на четвёртый Golf они дешёвые. Можно найти много аналогов, причём достойного качества. Поиск на разборках приводит и к оригиналам в хорошем состоянии. Ну и у меня же в Слуцке есть своя СТО: всегда под рукой весь необходимый инструмент для ремонта и диагностики, подъёмник. Поэтому особо больших трат на машину у меня нет.

— Есть расхожее мнение, мол, современные авто делают не инженеры, а маркетологи. С намёком, что раньше машины были крепче. Вы, как человек, который больше десяти лет занимается запчастями и ремонтом, с этим согласны?

— Боюсь, моё мнение пойдёт вразрез с озвученным тезисом. Я считаю, что современные автомобили надёжнее. Они более технологичны, их проще ремонтировать и обслуживать. Другая сторона медали в том, что белорусы, как кажется, не готовы в должной мере следить за машинами. Особенно это видно на периферии, где люди живут скромнее.

Допустим, приезжает ко мне шахтёр из Солигорска. Деньги у него есть, и потратить их на автомобиль ему не жалко — всё делается так, как надо. А вслед за ним приезжает другой автолюбитель — из Любани, Копыля или Старых Дорог. Доход у него совсем другой, и, соответственно, другое отношение к обслуживанию — лишь бы ехала. А то, что масло капает, подшипник гудит, коррозия на кузове появляется — это «потом разберёмся».

Машину мало купить — за ней следить надо. Тогда она и служить будет долго. Это как взять кредит на десятилетний BMW, а потом думать, чем погасить «новогоднюю ёлку» на приборном щитке. И в оправдание своего финансового фиаско списывать всё на качество современных автомобилей.

— Если честно: вы свою машину продавать не собираетесь?

— Пока точно нет. Планирую наездить миллион километров! А потом кому она будет нужна? Оставлю в сервисе как техничку — запчасти привезти, клиента забрать.

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