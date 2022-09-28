Фёдор Бруй стал Героем Советского Союза при освобождении Украины. Даты и люди Случчины

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого и близлежащих районов. Сегодня это Фёдор Бруй — почётный гражданин Слуцка, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Это звание он получил при освобождении Украины от фашистов. В этом году, 2 октября, исполняется 115 лет со дня его рождения. В Слуцком краеведческом музее хранятся документы и личные вещи героя.

После окончания школы строил дороги

Фёдор Филиппович Бруй родился 19 сентября (по новому стилю – 2 октября) 1907 года в деревне Ивановские Огородники в крестьянской семье. Окончил семь классов, работал на строительстве шоссейных дорог Слуцкого районного дорожного отдела. Участвовал в строительстве рокадного приграничного шоссе Минск-Житковичи (граница с Польшей в то время проходила немногим западнее Слуцка).

Вехи биографии:

Реклама

В 1929 году был призван в Красную Армию. В 1931 году окончил военно-хозяйственную учебную команду при Смоленском военно-продовольственном складе.

С 1932 года служил в Хабаровске командиром роты 2-го строительного батальона.

В 1937 году вступил в ВКП(б).

В августе 1940 года назначен помощником командира по матобеспечению 150-го танкового батальона 15-й танковой бригады Дальневосточного фронта.

В апреле 1941 года назначен начальником снабжения 180-й автобазы 15-й армии.

В 1942 году Бруй окончил курсы «Выстрел».

Участие в Великой Отечественной войне

Начиная с июня 1942 года воевал на Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в обороне Воронежа, Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, освобождении Украинской ССР, битве за Днепр.

В 1943 году майор Фёдор Бруй командовал батальоном 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта.

19 августа 1943 года при прорыве обороны противника на Курской дуге в районе посёлка Краснополье майор Бруй получил четвёртое осколочное ранение в лопатку, но поле боя не оставил. И уже 10 сентября снова был в строю.

Геройски бился за освобождение Украины

16 сентября 1943 года батальон майора Бруя одним из первых ворвался в город Ромны и участвовал в уличных боях по его освобождению.

В ночь на 29 сентября 1943 года штурмовые группы батальона Бруя начали форсирование Днепра. Бойцы во главе с комбатом под ураганным огнём достигли правого берега в районе села Вышгород и выбили гитлеровцев из прибрежных траншей. К утру бойцы овладели ещё двумя линиями вражеских траншей, уничтожили несколько огневых точек, обстреливающих реку, расширили плацдарм до 500 метров в глубину и закрепились на нём.

С 30 сентября опомнившиеся гитлеровцы, подведя подкрепления, яростно контратаковали позиции батальона майора Бруя. В бой были брошены танки и самоходки. Бойцы Бруя в течение четырёх дней отразили 10 многочасовых контратак противника, нанося ему большой урон. Особенно тяжёлым выдался день 3 октября, когда после авиационной бомбёжки и обстрела со всех видов артиллерии на позиции группы майора Бруя враг обрушил огромные силы. При отражении этой контратаки комбат получил два тяжёлых ранения, но руководство обороной не оставил. Его бойцы выполнили, кажется, невозможное — отстояли плацдарм.

В этот же день под прикрытием бойцов майора Бруя на плацдарм переправились основные силы полка и стремительным штурмом в северном направлении соединили свой плацдарм с соседним, завоёванным у села Лютеж. Так образовался обширный Лютежский плацдарм, сыгравший важнейшую роль в освобождении Киева.

Удостоен звания Героя Советского Союза

С тяжёлыми ранениями Фёдор Бруй был переправлен с плацдарма в госпиталь, где в конце октября 1943 года и узнал, что ему за форсирование Днепра присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Как сказано в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года — за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» майор Фёдор Бруй был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2814.

Служба и работа в Украине

В октябре 1944 года Бруй был назначен военным комендантом Винницы, затем руководил различными районными военными комиссариатами. В 1955 году в звании подполковника по болезни вышел в отставку. Работал инженером по снабжению на молочном заводе в Виннице.

Фёдор Бруй скончался 17 января 1982 года, похоронен на Центральном кладбище Винницы.

Награды

Был награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалями «За Победу над Германией» и «30 лет Советской Армии и Флота». Почётный гражданин Слуцка.