Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 29 сентября.
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«Жить в приюте никому не пожелаю». Почему инвалид из Слуцка ищет в холода крышу над головой
Про одинокую пожилую женщину Нину Симак из Слуцка «Кур’ер» писал в прошлом году. Тогда пенсионерка рассказывала, что 13 лет стоит в льготной очереди на получение социального жилья как инвалид 2 группы. Особенно тяжело ей в холода: она не может протопить ветхий дом, поскольку с трудом передвигается. На днях женщина снова позвонила в редакцию и рассказала, что за прошедший год ситуация с жильём не изменилась. «Кур’ер» обратился в Слуцкий райисполком, чтобы узнать, как движется очередь Нины Петровны и каковы её шансы быстрее получить жильё.
Учителя о «10 золотых правилах педагогов»
В начале лета Министерство образования опубликовало «10 золотых правил педагогов». В них говорится среди прочего и о том, как должен вести себя учитель в жизни и в соцсетях. Три слуцких
педагога поделились с женским проектом Lampa газеты «Кур’ер» своим мнением на этот счёт.
Что изменится для белорусов в октябре
О чём может рассказать УЗИ сердца
В канун Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, Андрей Гоман, врач ультразвуковой диагностики высшей категории медицинского центра «Желаем здоровья», рассказал «Кур’еру» про диагностику сердечных заболеваний с помощью УЗИ и когда его надо делать людям, переболевшим COVID-19 с пневмонией.
В Беларуси внесут поправки в трудовые отношения. Что изменится?
Палата представителей 20 сентября приняла в первом чтении поправки в законы по вопросам трудовых отношений. Они предусматривают изменения в предоставлении отпусков, предоставление оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации, корректировку норм рабочего времени и другие нововведения. Напомним, в начале 2020 года в Беларуси начал действовать новый Трудовой кодекс, в котором обновили около 200 статей. Но и после этого в трудовые права работников вносились поправки. Рассказываем, что изменится в правах работников сейчас, если поправки окончательно утвердят в существующей редакции.
Какие работники требуются в Слуцке и сколько обещают платить
Служба занятости населения за неделю — 15-21 сентября — предложила 164 вакансии. Причём из общего их числа всего для четырёх вакантных должностей требовалось высшее образование.
Как сделать квартиру уютной. Советы экспертов
В суете будничных дней многие даже не замечают, что от дома перестало веять теплом. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы сделать квартиру действительно уютной. Простые советы помогут быстро создать в каждой комнате квартиры нужную обстановку.
Где в Слуцке пенсионеры могут провести время
К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, «Кур’ер» публикует список объединений по интересам и образовательных кружков в Слуцке, где могут заниматься в числе прочих и люди в возрасте.
Віктарына «Якуб Колас і Случчына»
Запрашаем нашых чытачоў узяць удзел у віктарыне «Якуб Колас і Случчына». Трэба адказаць усяго на 10 пытанняў. Першыя ўдзельнікі (да 7 чалавек), даслаўшыя ў рэдакцыю правільныя адказы, атрымаюць у падарунак кнігу «Якуб Колас. Случчына. Случакі».