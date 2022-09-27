На днях в бизнес-среде бурно обсуждался проект закона по совершенствованию предпринимательской деятельности, который представил глава Минэкономики Беларуси Александр Червяков. Многие уже прозвали законодательную инициативу «бурной кипучей деятельностью» и «самой настоящей неразберихой», да и Александр Лукашенко представленный ему законопроект не одобрил, посчитал его слишком громоздким.

Что конкретно предлагает изменить Министерство экономики в деятельности малого бизнеса?

Документ предлагает закрепить новую структуру малого бизнеса, которая будет состоять из трёх категорий: самозанятые, индивидуальные предприниматели, юридические лица (микро- и малые предприятия).

К самозанятым отнесут ремесленников, владельцев агроэкоусадеб, портных, переводчиков, нянь, дизайнеров, репетиторов и других, кто самостоятельно ведёт профессиональную деятельность.

Индивидуальных предприни­ма­телей хотят активнее переводить в статус юридических лиц. Причём перевод планируют проводить за одни сутки (теперь на это требуется год).

С 2023 года предпринима­телей могут окончательно лишить возможности использовать упрощённую систему налогообложения. В качестве основного планируют исполь­зовать подоходный налог с увеличе­нием ставки с 16 до 20%, а с 2024-го — до 25%.

Ещё один вариант для ИП с 2023 года — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате можно будет взять на работу до трёх человек. Однако перейти на такой вариант можно будет не по всем видам деятельности.

Для микроорга­низаций сохранится возможность использования упрощённой системы налого­обложения: 6% от выручки.

Самозанятым и владельцам агроэкоусадеб предлагается платить налог на профессиональный доход – 10% от выручки, из него будут поступать средства в Фонд социальной защиты.

Ремесленники смогут выбрать: платить налог на профессиональный доход или ремесленный сбор (две базовые величины в год — Br62).

Мнение бизнеса: «А зачем вообще это надо?»

О том, почему данный законопроект только доба­вит проблем предпринимателям и чиновникам, а государство от таких решений вообще ничего не выиграет, портал Tochka.by поговорил с Сергеем Балыкиным, председателем Ассоциации малого и среднего предпринимательства.

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«Зачем большинство индивидуальных предпринимателей куда-то гнать — кого в юрлица, кого в самозанятые? Какой смысл в этом, если уже сейчас ипэшник работает сам на себя. Что ему даст новый юридический статус? Всё было же с большего нормально. Возможность исполь­зовать упрощёнку по налогообложению, возможность платить единый налог», — говорит Сергей Балыкин.

По его словам, тем же самозанятым в новом законопроекте предлагают почти ту же упрощёнку по налогообложению, что есть сейчас. Соответственно, фискального выигрыша государство не получит, но получит новые проблемы.

«С ИП всё понятно: они открывают счёт, как и юрлицо, только на другом балансе, и платежи с ними идут в том же порядке, в каком и с юрлицами. А что будет с самоза­нятыми — создавать новые нормативные акты? Но это же огром­ная работа для ведомств. Опять же, ИП, которые будут переходить в само­занятые, придётся пройти процедуру регистрации, пусть и предельно простую, но всё же это ещё одна бюрократическая процедура. Предпринимателям самим придётся потратить время и закрыть ИП, либо же это сделает госорган через два года в связи с тем, что 24 месяца не велась деятельность, — рассуждает Сергей Балыкин. – Но это сотни тысяч ликвидационных дел, да и процедура не совсем быстрая и простая».

«Визга будет много, а шерсти мало»

Как отмечает Балыкин, такие вещи белорусский частный бизнес за свою историю проходил неоднократно.

«В 1997 году остановили деятельность тысяч частных организаций. До сих пор многие из них официально не закрыты. И люди сейчас не могут получить справку о зарплате для назначения пенсии. В 2001 году также закрывали кучу организаций, снова были у людей проблемы. То есть каждый раз принимаются какие-то меры со стороны властей, от которых бизнесу вообще не легче. Да и все попытки выжать из мелкого частника деньги в бюджет – равносильно что свинью на шерсть стричь. Визга будет много, а шерсти мало».

По мнению Сергея Балыкина, от изменений в ведении предпринимательской деятельности государ­ство экономически мало что выиграет. Хотя бы потому, что ИП формируют бюджет страны примерно на 3%.

По словам эксперта, если бы белорусским индивидуальным предпринимателям дали возможность платить налог на профессиональный доход, то это бы решило многие вопросы.

«А так хотят окончательно запретить ИП использовать упрощённую систему налогообложения. Ну, хорошо. Перейдут многие ИП в юрлица и там будут платить упрощёнку: ставки там такие же, что и в упрощёнке для ИП. То есть государству какой прок?» — отмечает эксперт.

Проверить бизнес будет сложно

Сергей Балыкин убеждён, что юрлица проверять сложнее, нежели ипэшника.

«Юрлицо в тюрьму не посадишь, не прижмёшь. А если брать ИП и физлиц — то как раз наоборот. Создание юрлица выгодно только некоторым предпринимателям, которые могут обособить свою долю в имуществе, могут оперативнее привлечь инвестиции, быстрее продать бизнес, и то это выгодно на определённом этапе, когда бизнес становится крупным, — отмечает он. – Опыт заграницы нам показывает: там большинство субъектов хозяйствования — физические лица, то есть ИП. В той же России более 60% — это ИП. В ЕС и США и того больше — порядка 70%. Малый бизнес в основном и держится на физлицах, потому что вести такой бизнес человеку проще: плати налоги и всё будет в порядке».

Бизнес выживет — но какой ценой?

Балыкин отмечает, что внедрение новых инициатив по контролю за частным бизнесом не уничтожит предпринимательскую жилку в людях. Те, у кого есть своё дело, постараются всеми силами его спасти.

«Бизнес всегда старается выкрутиться. Закрываются уже от безысходности. Каждый будет выживать по-своему, кто как может. Кто-то в тень уйдёт, кто-то самозанятым станет, кто-то создаст юрлицо и разорится, а кто-то — станет богаче. Проблема не в этом, как бизнес будет искать выход из ситуации, проблема в другом — вся эта ситуация создаётся искусственно, она не имеет никакого обоснования, — уверен эксперт. — Предложенная идея налога на профессиональный доход — в целом здравая, и к ней нужно лучше присмотреться. Она уместна для тех же ИП, но без их принуждения к трансформации.

Принуждение — это само по себе плохо, бессмысленно. А что потом делать с огромным количеством юридических лиц властям, которые будут созданы и которые будут висеть с пустыми счетами? Опять создавать комиссии при ведомствах по их упорядочению или что?».

Идеи чиновников по изменениям в работе предпринимателей — не более чем бюрократическая затея, уверен Сергей Балыкин. А потому и какого-либо положительного эффекта от их реализации ждать в перспективе не стоит, подчёркивает он.

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