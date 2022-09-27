СМИ сообщают, что умер певец Борис Моисеев.

Артисту было 68 лет. Причины его смерти не уточняются.

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Борис Моисеев — заслуженный артист России и многократный лауреат музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».