Как слуцкие туристы покоряли Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Фото

Сегодня, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. «Кур’ер» поздравляет всех причастных с этим праздником!

С 23 июля по 7 августа этого года Дмитрий и Екатерина Кравченко, педагоги Слуцкого центра туризма, сходили с детьми в пешеходный поход II категории сложности. Они отправились в Мурманскую область (Россия). Чтобы выполнить «категорийность» этого похода, протяжённость маршрута должна составлять не менее 180 километров.

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Слуцкие туристы добралась до Хибин, крупнейшего горного массива на Кольском полуострове. Посмотрите, как это было.

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