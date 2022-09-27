В ответ на публикацию «Кур’ера» о семье из Слуцка, которая обустраивает свою усадьбу, в редакцию пришло письмо из агрогородка Гайна Логойского района. Сельчане рассказали, как они сами благоустраивают места отдыха в своей деревне.

С чего всё началось

«С интересом просмотрели материалы о семье из Слуцка, которая обустраивает свою усадьбу с учётом своих возможностей, своими силами, с большой любовью и творческой фантазией. Думаем, что кое-какие идеи мы возьмём на заметку и используем в своей работе, — написала Тамара Кохан. — Мы – это группа энтузиастов, часть которых проживает в агрогородке Гайна Логойского района, а часть живёт в других местах, но тут родились и выросли.

Про группу энтузиастов

В этом году нашей деревне исполняется 625 лет. Всё началось с публикации обращения к односельчанам в «Одноклассниках» — встретить эту дату достойно. Юбилей по согласованию с районными властями было решено праздновать в августе. Группа энтузиастов, которая образовалась благодаря усилиям Татьяны Матусевич, решила привести в порядок отдельные проблемные места.

Реклама

Проблемные места

Такими местами были: сквер в центре деревни, территория родника в конце улицы Советской и участок реки возле дороги, которая соединят две части Гайны.

Работы начали с очистки сквера, заваленного мусором и листьями. Вот так выглядел он на второй день уборки — 5 марта.

Что сделали

Было решено завезти землю, сделать клумбы и высадить цветы, поставить скамейки. Валентина Кохан и Сергей Кудревич развозили на тачках привезённую землю, Татьяна Матусевич со своего участка выкапывала хосты, розы, примулы, анютины глазки и другие цветы. Абсолютно безвозмездно она отдала несколько сотен растений. Каждый день трудились на посадке цветов и кустарников вокруг всего парка женщины.

В это время Виктор Матусевич сделал скамейки, которые поразили всех своей красотой.

Надо отметить, что все материалы были куплены за деньги, которые внесли сами члены группы и неравнодушные люди, которые хотели, чтобы их малая родина стала красивее. Также помогали и материалами: досками, краской, плиткой, которые потом использовались и в других местах.

Несколько дней в марте и апреле кипела работа на речке. О её состоянии можно судить по фотографиям, сделанным в это время.

Особенно много пришлось потрудиться нашим мужчинам.

Затем проводились работы по укреплению берега камнями, очистка русла от наносов. На берегах установили скамейки для отдыха.

Летом берега речки в этом месте обкашивали, топкую дорогу подсыпали щебёнкой, и всё это вручную. Виктор Матусевич изготовил красивую крышу для бывшего водомерного колодца, который превратили в мусоросборник. Так территория возле речки стала местом отдыха для сельчан.

Родник ожил

Благоустроили и родник на улице Советской. Когда-то из него брали воду все жители деревни. С появлением водопровода за родником перестали ухаживать, и место вокруг него превратили в свалку.

Работу начали в апреле, и продолжалась она три месяца. В первую очередь стали очищать от мусора основной родник и более мелкие, которых здесь несколько, вывозить мусор с территории.

Михаил Пашевич купил за свои деньги второе кольцо, а Виктор Матусевич, Сергей Кудревич, Иван Ковалевский и Виктор Кохан приложили много усилий, чтобы установить кольца и добились, чтобы вода не уходила из колодца, а вытекала только через трубку. В промежутках между работой на роднике Виктор Матусевич с помощью сыновей, Сергея Кудревича и Андрея Ващишина изготовили и установили на территории родника декоративную ветряную мельницу, сделали укрытие для колодца, благоустроили подходы к роднику.

Огромная работа была проведена по благоустройству всей низины, где вода из родника вытекает в речку. Тут были высажены туи, разложены камни, которых тут было довольно много, сделаны скамейки, место для костра, плиткой выложена дорожка к мельничке.

Михаил Пашевич сделал бетонную дорожку из списанных плит. И вообще на благоустройство пошло всё то, что нам отдавали люди из своих запасов. И всё это руками команды, в которую входят пенсионеры в возрасте 65-75 лет, к которой присоединились молодые люди – Андрей и Татьяна Ващишины, Виктор Кохан, Екатерина Скавинская и Светлана Кохан.

В результате сейчас это место преобразилось, сюда приходят на экскурсии и просто посидеть в тихом и уютном уголке под шум сбегающей к речке воды. Сейчас мы поддерживаем порядок на оборудованных территориях и планируем сделать экологическую тропу, которая соединит территорию родника, берега речки и место, отведенное под стадион. Нам очень нужна любая помощь — идеями, подсказками, где взять материалы подешевле, практические советы от тех, кто занимался подобной работой. Ждём ваших откликов. Спасибо!».

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.