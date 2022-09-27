В Беларуси после достижения пенсионного возраста продолжают работать около 20% жителей, если считать от общего количества пенсионеров.

Такую цифру назвала на пресс-конференции Марина Артёменко, заместитель министра труда и социальной защиты, сообщает Office Life.

Всего в стране проживает 1,5 млн граждан в возрасте старше 65 лет. Это почти 16% всего населения. От 65 до 75 лет насчитывается около 1 млн жителей, 100 и более лет — свыше 400 человек.

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