На слуцких клумбах в эти дни сентября можно увидеть цветы, похожие на весенние крокусы. Не спешите их сорвать или дотронуться до них.

Народные названия этого цветка — «осенний цвет», «безвременный цвет» или «безвременник» — объясняются тем, что цветут они осенью, а на следующую весну из перезимовавшей завязи развивается коробочка с семенами. За внешний вид с цветками без листьев безвременник называют «обнажённой дамой».

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Латинское название Колхикум (Colchicum) происходит от наименования исторической области на западе современной Грузии – Колхиды, так как её считают родиной цветка. В то время, когда остальные растения увядают, безвременник расцветает. Из одной луковицы вырастает от одного до трёх шестилепестковых цветков.

Изображение нежного цветка на тонкой изящной ножке можно увидеть на почтовой марке.

Есть у него ещё одна особенность: к цветку нельзя прикасаться без перчаток, ведь он ядовит. В растении обнаружили свыше 20 алкалоидов. В фармакологии используют луковицы растения, из которых получают колхицин и колхамин, яды, способные тормозить деление ядра клетки и задерживать размножение клеток. Препараты с содержанием безвременника применяются при лечении онкологических заболеваний.

Ещё одна область практического применения алкалоидов колхикума – генетика и селекция растений. Это связано с необычным действием алкалоида безвременника на процессы, происходящие в клетках. С его помощью были получены новые сорта гречихи, арбузов и других культур.

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