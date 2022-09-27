На слуцких клумбах в эти дни сентября можно увидеть цветы, похожие на весенние крокусы. Не спешите их сорвать или дотронуться до них.

Народные названия этого цветка — «осенний цвет», «безвременный цвет» или «безвременник» — объясняются тем, что цветут они осенью, а на следующую весну из перезимовавшей завязи развивается коробочка с семенами. За внешний вид с цветками без листьев безвременник называют «обнажённой дамой».

Что за «обнаженные дамы» украсили слуцкие клумбы и как с их помощью лечат онкологию

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Латинское название Колхикум (Colchicum) происходит от наименования исторической области на западе современной Грузии – Колхиды, так как её считают родиной цветка. В то время, когда остальные растения увядают, безвременник расцветает. Из одной луковицы вырастает от одного до трёх шестилепестковых цветков.

Изображение нежного цветка на тонкой изящной ножке можно увидеть на почтовой марке.

Что за «обнаженные дамы» украсили слуцкие клумбы и как с их помощью лечат онкологию

Есть у него ещё одна особенность: к цветку нельзя прикасаться без перчаток, ведь он ядовит. В растении обнаружили свыше 20 алкалоидов. В фармакологии используют луковицы растения, из которых получают колхицин и колхамин, яды, способные тормозить деление ядра клетки и задерживать размножение клеток. Препараты с содержанием безвременника применяются при лечении онкологических заболеваний.

Ещё одна область практического применения алкалоидов колхикума – генетика и селекция растений. Это связано с необычным действием алкалоида безвременника на процессы, происходящие в клетках. С его помощью были получены новые сорта гречихи, арбузов и других культур.

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