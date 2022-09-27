В «Кур’ер» за неделю поступило два звонка, в том числе от инвалида-колясочника. Горожане жалуются, что на остановке автобуса «Майский Посад» нет павильона для пассажиров.

Жалобы случчан

«И в прошлом году обещали, что будет, и в этом, но до сих пор нет. Сейчас пошли дожди, скоро – и снег, а укрыться негде. Особенно сложно пожилым и родителям с детьми», — сказал случчанин Сергей.

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«Почему так тянут с этой остановкой? Это же не дом построить, там капитальные работы не нужны. Опоры, листы с трёх сторон и сверху накрыть чем-нибудь. А люди мокнут и мёрзнут, а нам говорят — завтра и завтра», — сказал другой мужчина.

Прошлое обещание

Жалоба на то, что на Майском Посаде негде укрыться, пока ждёшь автобуса «в город», поступала в «Кур’ер» ещё в прошлом году.

Позже в газете «Слуцкі край» появился комментарий по этому поводу. Александр Якубец, заместитель начальника отдела по архитектуре и строительству Слуцкого райисполкома, сообщил: в августе 2020 года через аукцион был продан земельный участок, на котором ИП по условиям договора должен в течение двух лет возвести торговый павильон с остановочным навесом. Кроме того, к ИП обращались с просьбой по возможности ускорить процесс. Сам предприниматель тогда сказал «Слуцкаму краю», что начнёт работы весной 2022 года. Однако этого не произошло.

Комментарий райисполкома

Александр Курак, начальник отдела землеустройства Слуцкого райисполкома, рассказал «Кур’еру», что срок, в течение которого ИП должен был построить павильон с навесом на остановке, ещё не истёк. До конца этого года у предпринимателя есть время на проектирование и ещё полгода — на постройку.

При этом в 2021 году чиновники действительно просили владельца остановки ускорить строительство, но тот пока просьбу не выполнил.

Видео 2021 года