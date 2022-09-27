Я не знаю точно, кто делал капремонт дома №31 по улице Чехова, но работа их просто удивительная. Прошло около года, как закончился капитальный ремонт. Всё было как положено, обнесён дом, была табличка с полной информацией.

Была поменяна вся плитка около дома, включая территорию около второго подъезда.

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Всё хорошо, но вот только дверь в подъезд открывается наполовину, на 45 градусов. А потом скребёт о плитку и упирается в решётку.

А всё потому, что, когда делали ремонт и укладывали плитку, уклон почему-то сделали не от двери и не ровно, а к двери. Вот теперь и дверь открывается наполовину, и вода стекает в подъезд. Ладно вода, мне интересно, как жильцы сейчас мебель или ещё что-нибудь габаритное выносят при необходимости через такую дверь или и так сойдёт?

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