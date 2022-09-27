Жители деревни Серяги, имеющие коров, столкнулись с ситуацией, которую не могли решить собственными силами. Их домашние животные оказались без воды на выпасах. Сельчане рассказали «Кур’еру», почему возникла проблема и что они пытались сделать. А мы связались с представителями власти и узнали, найден ли выход.

Как возникла проблема

Как рассказали жители деревни, выделенное им пастбище было недалеко от водонапорной башни. Много лет они набирали там воду и в бочке доставляли животным. «И вдруг нам говорят, что брать воду там мы не можем. Приехали рабочие — краны убрали, воду слили на землю. Мы обратились к руководителю хозяйства, но он сказал, что предоставляет только место для пастбища, а как поить коров там — должны думать сами. Но как это можно сделать — каждому носить вёдрами на поле? — рассказал Владимир, житель деревни. — Для решения проблемы мы пошли к председателю сельсовета. Мы сказали, что готовы платить за воду, или просили дать место ближе к водоёму. Он отнёсся внимательно к нам, выслушал, связался с руководителем хозяйства. Но решения тогда так и не нашли. Какие-то там причины разные».

Кто и как нашёл решение

«Кур’ер» поговорил с Натальей Овсянниковой, председателем Слуцкого районного Совета депутатов. Она ответила, что как только жители Серяг ей позвонили, она связалась с руководителем хозяйства.

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«Вопрос решён, — сказала она. — До постановки коров на стойловый период их хозяева будут наполнять бочку на мехдворе хозяйства в определённое время. А в следующем году, когда будут выделять место для выпаса личных коров, рассмотрят возможность дать место возле водоёма. Личные подсобные хозяйства не будут в ущербе».

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