Министерство лесного хозяйства определило порядок, как лесхозы будут продавать деловую древесину физлицам, в каких целях и что будет за её нецелевое использование, сообщает Office Life.

Постановление № 14 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 27 сентября.

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Покупать деловую древесину напрямую у лесхозов физлицам можно лишь в трёх случаях:

для строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек; для текущего ремонта жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка; для текущего ремонта объекта, расположенного на территории садового товарищества или дачного кооператива.

Если человек будет использовать деловую древесину в других случаях, например, для перепродажи, то он будет обязан возместить трёхкратную стоимость такой древесины, приобретённой у лесхоза.

Напомним, что с 25 сентября жители Беларуси могут покупать деловую древесину напрямую у лесхозов. Физлицам разрешили приобретать до 70 кубометров леса для строительства домов и до 10 кубов круглого леса на ремонт объектов и сооружений на дачных участках.