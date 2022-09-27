Аптеку на Молодёжном центре в Слуцке закрыли до ноября

Аптеку №175 «Минской Фармации» (улица Социалистическая, 1) закрыли для покупателей до ноября. За это время строители установят новые окна и проведут другие работы.

Полностью капитальный ремонт планируется завершить до начала этой зимы. Об этом «Кур’еру» сообщили в РУП «Минская Фармация».

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Напомним, что капитальный ремонт аптеки с элементами модернизации начали делать 30 мая этого года.

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