На музыкальной аллее, которая украшает набережную Случи, пострадала композиция декоративных фонарей, символизирующая свидание. Вандалы срезали металлический букет из трёх роз.

Вандалы лишили роз «женщину» на музыкальной аллее в Слуцке. Фото
Фото: Наталья
Вандалы лишили роз «женщину» на музыкальной аллее в Слуцке. Фото
Так выглядела эта композиции раньше. Фото: Алесь Достанко

В 2018 году на этой же композиции был уничтожен плафон.