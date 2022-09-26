Отключение связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат электричество

В среду, 28 сентября, с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресам:

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улица Ленина № 251-289 (нечётные), 220;

улица Островского № 1-21;

улица Лермонтова № 1-19;

улица Зелёная № 44-64 (чётные);

улица Зелёная № 48, 50;

улица Кольцова № 1-24;

1-й переулок Жуковского, № 6;

2-й переулок Жуковского, № 1-20;

3-й переулок Жуковского №1-19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.