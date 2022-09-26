Отключение связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат электричество

В среду, 28 сентября, с 08.30 до 16.30 у потребителей по адресам:

Реклама
  • улица Ленина № 251-289 (нечётные), 220;
  • улица Островского № 1-21;
  • улица Лермонтова № 1-19;
  • улица Зелёная № 44-64 (чётные);
  • улица Зелёная № 48, 50;
  • улица Кольцова № 1-24;
  • 1-й переулок Жуковского, № 6;
  • 2-й переулок Жуковского, № 1-20;
  • 3-й переулок Жуковского №1-19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.

Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.