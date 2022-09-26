Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (во второй половине сентября).

2002 год

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фотографии из личного архива «Кур’ера»

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

2012 год

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Накануне Дня города водный комбайн провёл очистку Случи в центральной части Слуцка. Фото: Владимир Иванов
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Группа ветеранов и действующих сотрудников КГБ собралась у памятника Феликсу Дзержинскому. Фото: Алесь Достанко
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
14 сентября. Заработал большой светодиодный экран в самом центре города. Первым роликом, появившимся на экране, стал мультфильм Simon’s Cat. Фото: Алесь Достанко
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Николай Лосик, житель деревни Греск, нашёл гриб-дождевик (семейство шампиньоновые) весом 2 кг и размером с его голову. Увидев гриб в деревне у забора, он подумал, что это мяч, и подфутболил… Дождевик съедобен. Фото: Алесь Достанко
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
14 сентября. В Слуцке появились новые уличные указатели, стилизованные под старину. Фото: Алесь Достанко
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
15 сентября. Слуцк отметил День города. Фото: Алесь Достанко

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Молодёжный марафон на площадке в парке. Фото: Ника Рокет

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Очередь на выставку в Слуцкой библиотеке. Фото: Алесь Достанко
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Ветераны слуцкого футбола заняли I-е место в республиканском турнире. Фото: Алесь Достанко
Рыцарский поединок и двyxкилoгpaммoвый гриб. Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
29 сентября. На площадке возле городской библиотеки прошла сельхозярмарка. Фото: Алесь Достанко