«Узнал об этом, сердце дрогнуло». Как житель Любани возродил родительский дом на Стародорожчине

Проезжая по улице деревни Борок Языльского сельсовета, с горестью видишь опустевшие дома, зарастающие густым кустарником. И вдруг тебя встречает не крестьянская серая хата, а просто сказочный белый терем. В раскрытую калитку видно, как мужчина строит бетонную дорожку, а в глубине двора виднеется хозяйка.



«Сельсовет хотел уже разобрать»

Останавливаюсь, иду знакомиться. «Гусев Иван Александрович, — представился хозяин. — А это моя жена Раиса Георгиевна. Обновляем родительский дом. Сельсовет уже хотел разобрать на дрова из-за ветхости. Узнал об этом, сердце дрогнуло. И вот что-то получается».

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«Он у меня мастер, строитель, — говорит о муже Раиса Георгиевна. — Живём мы в Любани. Я уже на пенсии, а муж ещё работает в строительной организации. Очень любит сооружать всё своими руками».

Можно перенимать опыт

Кругом завидный порядок. Огород убран, урожай собран. Вдоль дорожек цветут осенние цветы.

Оригинально построена летняя беседка с подогревом воды для душевой кабины на крыше. Сюда смело можно присылать строителей дач перенимать опыт.

«Здесь наша родина»

Через улицу виден заросший кустарником разрушающийся дом.

«Мы выросли на этой улице. Иван Александрович в этом доме, а я – в конце улицы, возле леса. Здесь наша родина», — сказала, прощаясь, Раиса Георгиевна.

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