Проезжая по улице деревни Борок Языльского сельсовета, с горестью видишь опустевшие дома, зарастающие густым кустарником. И вдруг тебя встречает не крестьянская серая хата, а просто сказочный белый терем. В раскрытую калитку видно, как мужчина строит бетонную дорожку, а в глубине двора виднеется хозяйка.

«Сельсовет хотел уже разобрать»

Останавливаюсь, иду знакомиться. «Гусев Иван Александрович, — представился хозяин. — А это моя жена Раиса Георгиевна. Обновляем родительский дом. Сельсовет уже хотел разобрать на дрова из-за ветхости. Узнал об этом, сердце дрогнуло. И вот что-то получается».

«Узнал об этом, сердце дрогнуло». Как житель Любани возродил родительский дом на Стародорожчине

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«Он у меня мастер, строитель, — говорит о муже Раиса Георгиевна. — Живём мы в Любани. Я уже на пенсии, а муж ещё работает в строительной организации. Очень любит сооружать всё своими руками».

«Узнал об этом, сердце дрогнуло». Как житель Любани возродил родительский дом на Стародорожчине
Фото: Владимир Амельченя

Можно перенимать опыт

Кругом завидный порядок. Огород убран, урожай собран. Вдоль дорожек цветут осенние цветы.

«Узнал об этом, сердце дрогнуло». Как житель Любани возродил родительский дом на Стародорожчине
Насосная станция работает зимой и летом

Оригинально построена летняя беседка с подогревом воды для душевой кабины на крыше. Сюда смело можно присылать строителей дач перенимать опыт.

«Узнал об этом, сердце дрогнуло». Как житель Любани возродил родительский дом на Стародорожчине
Хоздвор с подогревом воды для душевой

«Здесь наша родина»

Через улицу виден заросший кустарником разрушающийся дом.
«Узнал об этом, сердце дрогнуло». Как житель Любани возродил родительский дом на Стародорожчине
Здесь жил дедушка Фёдор Гусев

«Мы выросли на этой улице. Иван Александрович в этом доме, а я – в конце улицы, возле леса. Здесь наша родина», — сказала, прощаясь, Раиса Георгиевна.

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