В четверг, 22 сентября, суд Слуцкого района рассматривал дело по обвинению мужчины и женщины по «наркотической» статье, сообщает пресс-служба.

Обвиняемому Н. предъявили обвинение в совершении преступлений по ч.ч.1,3 ст. 328 УК РБ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), а обвиняемой Р., которую уже судили два раза, — в совершении преступления по ч.3 ст.328 УК РБ.

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Обвиняемый Н. незаконно купил мефедрон массой не менее 3,69 грамма. Мужчина не собирался его продавать и хранил у себя, чтобы потом употребить. Также вместе с обвиняемой Р. он приобрёл ещё не менее 56,17 грамма психотропа, чтобы его потом продать. «Напарники» разложили его по тайникам.

Суд признал обвиняемого Н. и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин (3 200 рублей).

Обвиняемой Р. назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин (3 200 рублей).

Также конфискован телефон, который принадлежал обвиняемому Н.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.