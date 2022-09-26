Сегодня, 26 сентября, утром мужчина открыл стрельбу в ижевской школе № 88, сообщает «Медуза». Обновлено в 17.49: погибли 15 человек, в том числе 11 детей. (Ранее также сообщалось, что среди погибших есть 2 учителя и 2 охранника).

Пострадали 24 человека, в том числе 20 школьников (цифры обновлены в 17.49). Некоторые дети получили травмы, выпрыгнув из окон школы.

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В МВД заявили, что нападавший покончил с собой. На нём была одежда с нацистской символикой. Российский СК заявил, что подозреваемого звали Артём Казанцев. Это был выпускник школы № 88, родившийся в 1988 году. Он стоял на учёте в психоневрологическом диспансере.





Это второе происшествие со стрельбой за утро в России. Незадолго до появления новостей о происходящем в Ижевске стало известно, что в Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, тяжело ранив начальника комиссариата.