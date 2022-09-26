Как сообщает Слуцкий ЦГиЭ, в сентябре отмечен рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19. Поэтому вакцинацию желательно сделать до эпидемического подъёма заболеваемости.

Для первичной вакцинации взрослых и детей против коронавирусной инфекции на данном этапе доступна:

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китайская цельновирионная вакцина Vero Cell (Sinopharm),

для бустерной прививки – российская векторная вакцина I и II компоненты «Спутник V» (торговое название «Гам-КОВИД-Вак»).

С 23 сентября прививку против коронавирусной инфекции можно сделать одновременно с вакцинацией против гриппа.

В настоящее время в поликлинике проводится вакцинация:

в рабочие дни (каб. № 215) с 8.00 до 19.30;

в субботу (каб. № 218) с 9.00 до 14.30.

От гриппа бесплатно прививаются лица старше 65 лет, лица, имеющие хронические заболевания, и лица из группы риска. Вакцинация проводится вакциной «Гриппол–плюс» (обращаться к врачу общей практики своего территориального участка). Стойкий иммунитет вырабатывается через 8-12 дней и обеспечивает защиту организма на 12 месяцев.

«Горячая линия» по вопросам вакцинации против гриппа работает по телефону 7 17 69.

Как подготовиться к прививкам от гриппа и коронавирусной инфекции

В плане подготовки к вакцинации коронавирусная инфекция и грипп не отличаются от каких-либо других инфекций. Вакцинация от коронавируса сегодня проводится здоровым лицам от 5 лет и старше.

Существует перечень состояний, при которых не проводится вакцинация. Например, острые инфекционные заболевания или обострение хронических. В таком случае делать прививку можно после выздоровления или наступления ремиссии.

Готовясь к вакцинации, человек может вполне спокойно соблюдать свой привычный распорядок дня, обязательно надо завтракать, в рационе питания должны быть продукты, содержащие достаточное количество белка (мясо, рыба, яйца), который необходим для образования защитных антител.

Приходить на прививку лучше в позитивном настроении. Перед вакцинацией следует избегать переохлаждения, физических нагрузок, инсоляции. Резкие перепады температур воспринимаются организмом как сильный стрессовый фактор.

Рекомендуется отложить интенсивные тренировки в день вакцинации и на ближайшие пару дней после введения вакцин.

Также перед прививкой рекомендуется избегать мест массового скопления людей и контакта с больными.

Перед вакцинацией запрещено употребление алкоголя, который угнетает работу иммунной системы и ослабляет действие вакцин, оказывая иммуносупрессивный эффект.

В день прививки не рекомендуется посещение бани, сауны, бассейна.

Статистика по вакцинации от COVID-19

В нашем районе по состоянию на 23 сентября первичную вакцинацию против коронавирусной инфекции получили 62 403 человека (70,75% населения): 60 929 взрослых и 1 474 ребёнка 5-17 лет.

Первичную бустерную (повторную или поддерживающую) прививку против COVID-19 получили 25 781 взрослый (или 29,23% населения), повторную бустерную — 254.