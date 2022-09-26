За неделю читатели рассказали «Кур’еру» о том, что их волнует. Про новый асфальт в деревнях, который разбивает сельхозтехника. Про отсутствие павильона на остановке «Майский Посад», про торчащую из пешеходной дорожки арматуру. Были и другие сообщения, о которых мы подробнее расскажем в наших материалах. Краткий обзор.

В нескольких деревнях новый асфальт разбивают большегрузы

Жители улицы Садовой из деревни Селище благодарят власти за новый асфальт, но боятся, что поток сельхозтехники быстро приведёт его в негодность. Об этой же проблеме на нашей странице в instagram.com/kurjer сообщают жители деревень Кухты и Горки. «В деревне Горки та же картина: по новому асфальту от большегрузов уже пошли трещины. Грустно», — пишет ninakulech4930. «И у нас в Кухтах также есть много трещин. Я переживаю, что скоро будут ямы. Хотя у нас есть дороги и с одной стороны, и с другой», — сообщает galina_trofimovich.

В ненастье негде укрыться

Случчанин Сергей обращает внимание, что не решена проблема отсутствия остановочного павильона на Майском Посаде. «И в прошлом году обещали, что будет, и в этом, но до сих пор нет, — говорит мужчина. — Сейчас пошли дожди, скоро – и снег, а укрыться негде. Особенно сложно пожилым и родителям с детьми».

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Об этой проблеме жителей «Кур’ер» уже писал.

Рассчитывались через барную стойку

Случчанин под ником vladimir с помощью функции «Сообщить новость» написал в «Кур’ер», что, придя в один из магазинов Слуцка, обратил внимание, что расчёт за покупки производился через барную стойку, а не через кассовый расчётный узел магазина. Мужчина высказал мнение, что это неудобно, так как покупатели вынуждены стоять в очереди с корзинами, выкладывать товар на барную стойку, а затем обратно в корзину. Возможно, так происходит не всегда.

Пенсионерка упала из-за арматуры на пешеходной дорожке

«Хотелось, чтобы обратили внимание на пешеходные дорожки в нашем микрорайоне, — сказала пенсионерка Елена, позвонив в редакцию. — На Тутаринова напротив колледжа есть участок, заложенный нормальной плиткой. А есть старые большие цементные плиты, в некоторых местах уже треснутые или торчит арматура. Трудно ходить, особенно когда лужи или темно. Там рядом школа и детсад. Соседка вела внука из школы, зацепилась о торчащую арматуру, упала и повредила колено. Можно ли эти опасные места привести в порядок?»

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