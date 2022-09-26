Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 19 по 25 сентября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Анна Геннадьевна (@_annasuchok_)

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Публикация от Кононович Алексей (@alexey_konondi)

 

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Публикация от Татьяна Грицкевич (@griskevich.t)

 

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Публикация от Иван Белькевич (@belkevich.ivan)

 

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Публикация от Дарья Лагун (@darjalagun)

 

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Публикация от Anzhelika Rudnitskауа_slutsk (@ang_96_r)

 

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Публикация от Ася Малиновская (@malinka_asia)

 

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Публикация от 𝓔𝓵𝓲𝔃𝓪𝓿𝓮𝓽𝓪 🦄 (@elz.vta)

 

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Публикация от Денис (@opera4320)

 

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Публикация от Александр Богдан (@aleksandrbogdan48)