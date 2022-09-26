Лай раздора. Как собака поссорила соседей в деревне под Слуцком

В деревне под Слуцком «соседская война» разгорелась из-за собачьего лая. Хозяйка животных не может повлиять на питомцев. А вечно не высыпающийся сосед даже пытался сделать одной из собак инъекцию кислотой из аккумулятора.

В конфликт даже пришлось вникать правоохрани­тельным органам, а теперь и «Кур’еру», который побывал в деревне и поговорил с обеими сторонами.

Реклама

Жестокое обращение с животным

Конфликт разгорелся в деревне Исерно. Местная жительница Елена держит во дворе двух собак. Щенок, которого потом назвали Мухой, прибился к ней по дороге с работы, ходил по пятам. Так как в хозяйстве в тот момент собаки не было, Елена взяла малыша во двор. Позже, когда умерла мать, пришлось забрать во двор и её собаку.

Однажды Елена пришла домой и увидела, что Муха идёт к ней, шатаясь, а на месте, где лежал пёс, — лужица рвоты. Из задней лапы животного торчала игла от шприца. Женщина обратилась в милицию.

В материалах проверки по этому делу есть заключение ветеринара, что самой инъекции собака не получила. Скорее всего, она слизала жидкость от аккумулятора с ноги, и поэтому у неё были признаки отравления.

Приводим с сокращениями выдержку из постанов­ле­ния суда:

«Ш(…) 21 марта 2022 года около 14 часов умышленно с помощью шприца и иглы пытался произвести инъекцию аккумуляторного электролита в заднюю правую ногу собаки, принадлежащей В(…), в результате чего собаке причинена травма в виде ожога, чем совершил жестокое обращение с животным. В судебном заседании Ш(…) вину в совершении административного правонарушения признал в полном объёме».

За совершённое сосед Елены заплатил штраф в размере 96 рублей. Он мотивировал свой поступок тем, что собака лаяла и днём, и ночью.

Что было на месте

Когда корреспондент «Кур’ера» приехала к Елене, за всё время визита Муха не издал ни звука. Пёс был дружелюбным, давал лапу и переворачивался на спину, чтобы ему почесали живот.

Вторая собака, которая досталась Елене после смерти мамы, наоборот, громко и беспрерывно лаяла. Но когда к ней подошли, она упала на бок, тяжело задышала и описалась, а потом ушла в свою будку.

Елена считает, что собака подверглась большому стрессу из-за некоторых действий соседей. По правовым причинам мы о них не пишем, потому что доказательств Елена предоставить не может.

Женщина говорит, что конфликт с соседями продолжается, и она просто не знает, как быть и как защититься от нападок. Поэтому и попросила «Кур’ер» приехать.

Что говорит вторая сторона конфликта

Надо отметить, что соседи Елены тоже обращались в «Кур’ер». Это было в марте, когда случилось «жестокое обращение с животным» при помощи инъекции с аккумуляторной кислотой.

Дочь соседа написала в «Кур’ер» следующее: «Живём в своём доме. Соседи взяли бродячую собаку, посадили на цепь. Потом привезли ещё одну. Больше года собаки с 7 утра разрываются, может, они их мало кормят. А ещё хозяева сами ходят и «гавкают» на собак, что­бы животные больше злились. Псы находятся возле наших окон. Мы просили соседей убрать их подальше, но толку нет».

Во время визита «Кур’ера» хозяина дома не было. Мы поговорили с его дочерью Викторией. По её словам, Муха тихий только при чужих, но в других ситуациях и он, и вторая собака лают и днём, и ночью и мешают спать. А Елена и её семья, по словам Виктории, ничего с этим не делают.

«Мой папа встаёт в шесть утра на работу, за рулём он засыпает, потому что с четырёх утра собаки лают. [От соседей] начались оскорбления. Они ходят, говорят: «Муха, гавкай больше, Муха, голос».

Что говорит закон

Закона, который помог бы разрешить эту спорную ситуацию, нет. Есть правила содержания домашних собак и кошек, но в них прописано лишь, что владельцы должны выполнять ветеринарно-сани­тар­ные нормы и приви­вать животных. Ещё есть правила пользования жилыми помещениями, согласно которым нельзя шуметь в многоквартирном доме с 23.00 до 7.00. Но на частные дома они опять же не распространяются.

Что советует кинолог

«Кур’ер» спросил у кинолога-любителя Павла Шиловича, как можно исправить поведение собаки, чтобы она не лаяла.

Вот что ответил Павел: «В частных домах собака обычно сидит на цепи и никуда гулять не ходит. Соответственно, энергию, которая у неё накопилась, она растрачивает таким образом: лает на всё подряд. Поэтому нужно гулять с собакой, дать ей возможность побегать, поиграть. Кроме того, нужно определить, на что она именно лает, на чём зацикливается.

У собаки должен быть хозяин, который её контролирует, а не так, чтобы собака была предоставлена сама себе, типа покормил и забыл».

От редакции

На наш субъективный взгляд, соседям стоило бы сесть «за стол переговоров» и найти решение проблемы. Возможно, хозяйке собак стоит обратиться к кинологу (телефон есть в редакции). А соседям — перестать воевать с животными и их хозяйкой, постараться взять эмоции под контроль и прийти к компромиссу.