С 1 октября 2022 года белорусов ожидают перемены в пенсионной сфере, путешественникам уменьшат лимит на провоз товаров через границу, а у водителей будут новые ПДД. Для рыбаков начнётся ежегодный запрет на лов.
Пенсионная реформа
С 1 октября 2022 года в Беларуси планируют запустить очередную пенсионную реформу. Если коротко, то работники смогут перечислять часть зарплаты на свою «вторую» пенсию, а наниматели в обязательном порядке «набросят» сверху к этой сумме ещё до 3%. Очень подробный разбор нововведения и мнения на его счёт читайте по этой ссылке.
Через границу можно будет провезти товаров на сумму вдвое меньшую, чем сейчас
Как сообщает Onliner, с 1 октября белорусы смогут беспошлинно привезти с собой через наземную границу товаров на сумму не более €500 (было €1000) и весом до 25 килограммов (ранее 31 килограмм). Если лимит превышен, придётся заплатить пошлину, которая составляет 30% от стоимости превышения (но не менее €4 за 1 килограмм). При этом лимиты ввоза алкоголя и сигарет не меняются.
Новые ПДД
С 1 октября вступают в силу основные положения указа №145 «О совершенствовании организации дорожного движения». По новым правилам водителям можно не возить с собой техосмотр. Пешеходы же теперь не обязаны «убеждаться в безопасности», если переходят дорогу по «зебре». Также описаны правила поведения со стрелками на светофорах. Более подробно читайте по ссылке.
Ограничения по рыбалке
С 1 октября по 15 апреля, согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства Беларуси, действует запрет ловли всех видов рыб на зимовальных ямах. Это касается не только промысловиков, но и любительского лова. Перечень зимовальных ям с указанием координат их границ определит Минсельхозпрод.
Кроме того, в октябре
- Начнётся репетиционное тестирование;
- 21 октября будут обновлять базу «незанятых в экономике», и нужно до этой даты отправить в органы занятости документы, чтобы не попасть в этот список;
- с 10 октября белорусы, которые живут возле границы с Латвией, больше не смогут попасть в эту страну без визы, а будут въезжать на общих основаниях;
- скорее всего, начнётся отопительный сезон.