С 1 октября 2022 года белорусов ожидают перемены в пенсионной сфере, путешественникам уменьшат лимит на провоз товаров через границу, а у водителей будут новые ПДД. Для рыбаков начнётся ежегодный запрет на лов.

Пенсионная реформа

С 1 октября 2022 года в Беларуси планируют запустить очередную пенсионную реформу. Если коротко, то работники смогут перечислять часть зарплаты на свою «вторую» пенсию, а наниматели в обязательном порядке «набросят» сверху к этой сумме ещё до 3%. Очень подробный разбор нововведения и мнения на его счёт читайте по этой ссылке.

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Через границу можно будет провезти товаров на сумму вдвое меньшую, чем сейчас

Как сообщает Onliner, с 1 октября белорусы смогут беспошлинно привезти с собой через наземную границу товаров на сумму не более €500 (было €1000) и весом до 25 килограммов (ранее 31 килограмм). Если лимит превышен, придётся заплатить пошлину, которая составляет 30% от стоимости превышения (но не менее €4 за 1 килограмм). При этом лимиты ввоза алкоголя и сигарет не меняются.

Новые ПДД

С 1 октября вступают в силу основные положения указа №145 «О совершенствовании организации дорожного движения». По новым правилам водителям можно не возить с собой техосмотр. Пешеходы же теперь не обязаны «убеждаться в безопасности», если переходят дорогу по «зебре». Также описаны правила поведения со стрелками на светофорах. Более подробно читайте по ссылке.

Ограничения по рыбалке

С 1 октября по 15 апреля, согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства Беларуси, действует запрет ловли всех видов рыб на зимовальных ямах. Это касается не только промысловиков, но и любительского лова. Перечень зимовальных ям с указанием координат их границ определит Минсельхозпрод.

Кроме того, в октябре