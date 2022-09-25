Почему мемы так популярны? Что говорят исследователи мозга

Сегодня Эллочка-людоедка из «Двенадцати стульев» могла быть не комическим персонажем, а уважаемым мемологом. Ей бы хватило тридцати слов, чтобы получать до 5 тысяч рублей в месяц за смешные иллюстрации с ёмкими фразами. Именно столько в пересчете на белорусские рубли может зарабатывать пикчер — на лайках и рекламе. Точнее — на нашей любви к мемам.

Как «примитивному» визуалу — эмодзи, стикерам и мемчикам — удалось захватить мир всего за несколько лет? Значит ли это, что мы повально тупеем? И какое будущее ждёт коммуникацию — отказ от текста и возвращение к символам? Smartpress порассуждали об этом вместе с экспертом.

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Всё началось с зоологии

Термин «мем» появился ещё в 1904-м году! Правда, к смешным картинкам он отношения не имел. Немецкий зоолог Рихард Земон обозначил этим словом способность к созданию копий, репликацию. Но спустя 70 лет термин возродил эволюционный биолог Ричард Докинз и в своей книге «Эгоистичный ген» написал о том, что мем — это единица информации, визуальная, текстовая, смысловая, которая значима для культуры. Вот такое серьезное начало было у «несерьёзной» индустрии забавных картинок, которая выстрелила в середине 2000-х.

Почему эта жила стала золотой

Нашу любовь к мемам уже пытались препарировать нейробиологи, психологи и лингвисты. Подвести под «Наташа, вставай, мы всё уронили!» серьёзную научную базу пока не удалось, но все исследователи сходятся на том, что мемы так популярны, потому что:

Это сжатый смысл в максимально удобной упаковке

Дарья Радченко, старший научный сотрудник лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС, уверена, что именно поэтому мемы попали в тренды. Они пришли на смену анекдотам, которые «такие длинные, что пока дочитаешь — уже не смешно». Дарья пишет, что сейчас в простую картинку, которую считываешь сразу, не тратя время, упакована не одна, а множество спонтанных, ситуативных шуток и месседжей, понятных огромному количеству людей.

Они дают нам позитивные эмоции, не требуя серьёзной концентрации внимания

Нашему мозгу нравится смеяться, а мемы — это всегда смех, пусть иногда и в формате чёрного юмора. При этом — смешно становится сразу, в отличие от просмотра комедий, стендап-шоу или чтения юмористических книг, где долгий задел не гарантирует смешной развязки.

Это новый фольклор

Когда речь идёт о смешных картинках, мы не просто пассивные наблюдатели, а в каком-то роде «сотворцы», ведь мы дополняем их новыми, личными смыслами. И в этом для нас кроется большая ценность.

Больше того, по мнению исследователей, вполне возможно, что в будущем по нашим мемам будут считывать культурный код поколения (да-да, по Карлам, Наташам и Ждунам) — нравится нам это или нет. Ведь универсальность и популярность мемов показывает, что попадает в фокус внимания людей.

Означает ли популярность мемов, что мы тупеем?

Этот вопрос мы задали Татьяне Славинской-Пузыревич, учёному, исследователю мозга и популяризатору науки:

В какой-то момент нам становится невероятно сложно ориентироваться и лавировать в огромном потоке информации. Ёмкость мозга ограничена — и он начинает отбрасывать целые блоки информации, которую не успевает переработать. А сочетание визуального образа и текста всегда воспринимается мозгом эффективнее. В картинке наш мозг видит отсылки к окружающей его реальности — и реагирует на это позитивно. Считывает смысл и готов с ним работать.

То есть, мем не исключает других форм коммуникации и не съедает наше время, а наоборот экономит его, сохраняя ресурсы мозга для более важных задач. Стереотипное представление о том, что картинки, в отличие от текстов, «это для тупых» — вообще ни на чём не основано.

Картинка предполагает большую плюральность смыслов, нежели текст. Для её интерпретации нужен серьёзный бэкграунд. Так что, всеобщая истерия от того, что мы деградируем и вымрем, потому что пропускаем знаки препинания и заглавные буквы, используем эмодзи, стикеры и мемы вместо того, чтобы подробно описывать свои эмоции — не имеет под собой почвы, мозг устроен гораздо сложнее.

Стоит ли использовать смешные картинки в работе?

Если мемы — это отнюдь не признак низкого интеллекта, а просто новый способ упаковки смысла, может, их целесообразно использовать в рабочей коммуникации? Исследователи говорят: да! Стикер, наклейка, мем — это жест «я свой», который может помочь наладить диалог, сократить дистанцию и снизить градус напряжения в деловом общении. Но важно соблюдать правила: