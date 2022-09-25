В последний раз «Кур’ер» был на слуцком частном предприятии «Гидродеталь» три года назад, осенью 2019-го. И вот в канун профессионального праздника машиностроителей, который отмечается 25 сентября, корреспондент побывала там снова.

Сразу бросились в глаза произошедшие изменения:

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  • появилось много современного оборудования;
  • в полную силу работает новый участок термического раскроя металла;
  • коллектив предприятия увеличился в два с лишним раза;
  • объёмы производства выросли в три раза;
  • расширились площади, на которых ремонтируют гидроцилиндры на всю технику народного хозяйства Беларуси.

Однако, наш материал не о достижениях частного предприятия «Гидродеталь», а о его работниках. Это специалисты, в которых сейчас особо нуждается страна: квалифицированные рабочие, операторы станков с программным управлением с высшим образованием, инженеры. Каждый из них — на вес золота в машиностроении.
«Нужно говорить об этих людях», — считает Григорий Анатольевич Лемеза, директор частного предприятия «Гидродеталь».

Коротя Андрей Владимирович, главный технолог

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Фотографии: Олеся Белая

«На предприятии «Гидродеталь» работаю сравнительно недавно. Мы занимаемся производством новых гидроцилиндров, ремонтируем отечественные и зарубежные гидроцилиндры. Наша продукция находит применение как на внутреннем рынке, так и на рынках СНГ. Достичь успеха позволили серьёзные требования, которые мы сами себе предъявляем. Прежде чем предложить какой-то гидроцилиндр, мы глубоко вникаем в потребности наших заказчиков.

Наше предприятие имеет просторные производственные помещения и оснащено современными высокопроизводительными станками с программным управлением, которые позволяют получить высококачественное изделие с минимальными затратами времени.

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

В моей работе руководство даёт мне самое главное — свободу в принятии решений и возможность реализовать любые, даже самые смелые проекты. Коллеги всегда открыты к новому, готовы к изменениям — поэтому нам всегда легко работать! В таких условиях есть стимул для повышения своей квалификации.

Моя работа – это моё любимое дело, даже сложные ситуации приносят мне удовольствие».

Струневский Александр Александрович, оператор станков с ЧПУ

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

«У меня высшее образование, окончил Белорусский аграрно-технический университет. Раньше работал здесь, потом перешёл на работу в Солигорск. Но решил вернуться.

Работается здесь нормально, как и раньше. Оборудования добавилось, сейчас оно намного новее и лучше. Для меня работать на нём проще, чем на старом».

Гнетько Владимир Владимирович, слесарь

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

«Я учился в ПТУ-132 в Слуцке (сейчас это колледж — прим. ред.). Потом ушёл в армию. Вернулся и работал на текстильной фабрике, на мебельной, на предприятии «СпецМашиностроение», в СМУ-200. Потом по объявлению утроился работать на предприятие «Гидродеталь».

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

Работаю уже 4 года. Коллектив здесь хороший. Руководство старается, закупаются новые станки, вовремя поставляются необходимые комплектующие и требуемый металл. Специалистами, технологами на предприятии отлажен технологический процесс, оборудование вовремя обслуживается, есть необходимый инструмент, работаем по чертежам. Сегодня профессия слесаря востребована. Хотя и приходят компьютерные технологии, но работу слесаря всё равно надо, чтобы кто-то делал».

Комяк Алексей Павлович, оператор станков с ЧПУ

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

«Я окончил Минский машиностроительный колледж. Там, я считаю, была очень хорошая подготовка. После учёбы работал на Минском тракторном заводе. Но я не хотел оставаться в Минске. Вернулся в Слуцк, я здесь родился и здесь собираюсь оставаться.

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

Работаю на «Гидродетали» уже два года. Здесь я вполне реализовываюсь. Делаю детали для гидроцилиндров, управляю двумя станками с ЧПУ. Могу работать на любом станке в этом цеху. Но научиться всему полностью никогда нельзя, сколько работаю, столько и учусь.

Здесь хороший коллектив, все помогают друг другу. Производство растёт, много новых людей пришло».

Шматков Владимир Анатольевич, начальник цеха по производству гидроцилиндров

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

«Окончил Белорусский аграрно-технический университет. Работал в колхозе полтора года, потом — в нашем ПТУ-209. Оттуда перешёл в Слуцкий центр стандартизации и метрологии, где отработал 21 год инженером. Вот уже несколько лет как судьба свела меня с «Гидродеталью».

Первое время было непросто. Нужно было не только ознакомиться с производством, но и войти в него с головой, тем более что здесь очень высокие требования к руководящим кадрам.

Одним из самых злободневных вопросов раньше были кадры! И одним из основных в моей деятельности. Благодаря комфортным условиям работы, современному оборудованию и достойной зарплате к нам пришли хорошие специалисты. Используя их знания и навыки, мы подготавливаем молодых работников.

Постепенно кадровый вопрос на предприятии ушёл в прошлое. Сейчас мы готовы решать более глобальные задачи. Объём производства растёт (за последние два года в 2 раза), повысилось качество, организация производства».

Слово директора

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

Лемеза Григорий Анатольевич, директор частного предприятия «Гидродеталь», гордится своими работниками и хочет особенно выделить тех, кто стоял у истоков его образования:

  • Акулович Михаил Леонидович — токарь;
  • Риневецкая Ирина Богуславовна – главный бухгалтер;
  • Карпович Александр Анатольевич — наладчик программы станков с программным управлением;
  • Капейко Михаил Иосифович – слесарь МСР;
  • Крот Анатолий Анатольевич – оператор станков с программным управлением;
  • Кудин Виталий Леонидович — токарь;
  • Купчин Николай Алексеевич – помощник директора по хоз. части;
  • Яцко Михаил Николаевич – слесарь МСР.

А также поздравляет всех работников предприятия с Днём машиностроителя:

«Хочу пожелать всему коллективу частного предприятия «Гидродеталь» больше новых идей, достижения всех поставленных целей, материальных благ и крепкого здоровья!
Пусть ваш труд будет похвальным, а работа приносит наслаждение и финансовый достаток. Неиссякаемой энергии, здоровья, бодрости и любви! Смело идти к намеченным целям и никогда не сдаваться перед преградами. Пусть жизнь приносит только приятные сюрпризы!»

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Слесари МСР Станислав Гурбо и Владимир Веремейчик
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Слесарь МСР Александр Козляк
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Токарь Василий Лапец
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Михаил Яцко, один из старейших сотрудников «Гидродетали», работает на участке по ремонту цилиндров
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Работники участка по ремонту

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Раскрой металла
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Токарь Дмитрий Логвинко, родом из Ольшан, работает на станке, который на 10 лет старше его самого (Дмитрию 21 год)
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Илья Толочкин, оператор станков с ЧПУ
На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкого частного предприятия «Гидродеталь»
Новая продукция на складе предприятия