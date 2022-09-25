В последний раз «Кур’ер» был на слуцком частном предприятии «Гидродеталь» три года назад, осенью 2019-го. И вот в канун профессионального праздника машиностроителей, который отмечается 25 сентября, корреспондент побывала там снова.

Сразу бросились в глаза произошедшие изменения:

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появилось много современного оборудования;

в полную силу работает новый участок термического раскроя металла;

коллектив предприятия увеличился в два с лишним раза;

объёмы производства выросли в три раза;

расширились площади, на которых ремонтируют гидроцилиндры на всю технику народного хозяйства Беларуси.

Однако, наш материал не о достижениях частного предприятия «Гидродеталь», а о его работниках. Это специалисты, в которых сейчас особо нуждается страна: квалифицированные рабочие, операторы станков с программным управлением с высшим образованием, инженеры. Каждый из них — на вес золота в машиностроении.

«Нужно говорить об этих людях», — считает Григорий Анатольевич Лемеза, директор частного предприятия «Гидродеталь».

Коротя Андрей Владимирович, главный технолог

«На предприятии «Гидродеталь» работаю сравнительно недавно. Мы занимаемся производством новых гидроцилиндров, ремонтируем отечественные и зарубежные гидроцилиндры. Наша продукция находит применение как на внутреннем рынке, так и на рынках СНГ. Достичь успеха позволили серьёзные требования, которые мы сами себе предъявляем. Прежде чем предложить какой-то гидроцилиндр, мы глубоко вникаем в потребности наших заказчиков.

Наше предприятие имеет просторные производственные помещения и оснащено современными высокопроизводительными станками с программным управлением, которые позволяют получить высококачественное изделие с минимальными затратами времени.

В моей работе руководство даёт мне самое главное — свободу в принятии решений и возможность реализовать любые, даже самые смелые проекты. Коллеги всегда открыты к новому, готовы к изменениям — поэтому нам всегда легко работать! В таких условиях есть стимул для повышения своей квалификации.

Моя работа – это моё любимое дело, даже сложные ситуации приносят мне удовольствие».

Струневский Александр Александрович, оператор станков с ЧПУ

«У меня высшее образование, окончил Белорусский аграрно-технический университет. Раньше работал здесь, потом перешёл на работу в Солигорск. Но решил вернуться.

Работается здесь нормально, как и раньше. Оборудования добавилось, сейчас оно намного новее и лучше. Для меня работать на нём проще, чем на старом».

Гнетько Владимир Владимирович, слесарь

«Я учился в ПТУ-132 в Слуцке (сейчас это колледж — прим. ред.). Потом ушёл в армию. Вернулся и работал на текстильной фабрике, на мебельной, на предприятии «СпецМашиностроение», в СМУ-200. Потом по объявлению утроился работать на предприятие «Гидродеталь».

Работаю уже 4 года. Коллектив здесь хороший. Руководство старается, закупаются новые станки, вовремя поставляются необходимые комплектующие и требуемый металл. Специалистами, технологами на предприятии отлажен технологический процесс, оборудование вовремя обслуживается, есть необходимый инструмент, работаем по чертежам. Сегодня профессия слесаря востребована. Хотя и приходят компьютерные технологии, но работу слесаря всё равно надо, чтобы кто-то делал».

Комяк Алексей Павлович, оператор станков с ЧПУ

«Я окончил Минский машиностроительный колледж. Там, я считаю, была очень хорошая подготовка. После учёбы работал на Минском тракторном заводе. Но я не хотел оставаться в Минске. Вернулся в Слуцк, я здесь родился и здесь собираюсь оставаться.

Работаю на «Гидродетали» уже два года. Здесь я вполне реализовываюсь. Делаю детали для гидроцилиндров, управляю двумя станками с ЧПУ. Могу работать на любом станке в этом цеху. Но научиться всему полностью никогда нельзя, сколько работаю, столько и учусь.

Здесь хороший коллектив, все помогают друг другу. Производство растёт, много новых людей пришло».

Шматков Владимир Анатольевич, начальник цеха по производству гидроцилиндров

«Окончил Белорусский аграрно-технический университет. Работал в колхозе полтора года, потом — в нашем ПТУ-209. Оттуда перешёл в Слуцкий центр стандартизации и метрологии, где отработал 21 год инженером. Вот уже несколько лет как судьба свела меня с «Гидродеталью».

Первое время было непросто. Нужно было не только ознакомиться с производством, но и войти в него с головой, тем более что здесь очень высокие требования к руководящим кадрам.

Одним из самых злободневных вопросов раньше были кадры! И одним из основных в моей деятельности. Благодаря комфортным условиям работы, современному оборудованию и достойной зарплате к нам пришли хорошие специалисты. Используя их знания и навыки, мы подготавливаем молодых работников.

Постепенно кадровый вопрос на предприятии ушёл в прошлое. Сейчас мы готовы решать более глобальные задачи. Объём производства растёт (за последние два года в 2 раза), повысилось качество, организация производства».

Слово директора

Лемеза Григорий Анатольевич, директор частного предприятия «Гидродеталь», гордится своими работниками и хочет особенно выделить тех, кто стоял у истоков его образования:

Акулович Михаил Леонидович — токарь;

Риневецкая Ирина Богуславовна – главный бухгалтер;

Карпович Александр Анатольевич — наладчик программы станков с программным управлением;

Капейко Михаил Иосифович – слесарь МСР;

Крот Анатолий Анатольевич – оператор станков с программным управлением;

Кудин Виталий Леонидович — токарь;

Купчин Николай Алексеевич – помощник директора по хоз. части;

Яцко Михаил Николаевич – слесарь МСР.

А также поздравляет всех работников предприятия с Днём машиностроителя:

«Хочу пожелать всему коллективу частного предприятия «Гидродеталь» больше новых идей, достижения всех поставленных целей, материальных благ и крепкого здоровья!

Пусть ваш труд будет похвальным, а работа приносит наслаждение и финансовый достаток. Неиссякаемой энергии, здоровья, бодрости и любви! Смело идти к намеченным целям и никогда не сдаваться перед преградами. Пусть жизнь приносит только приятные сюрпризы!»