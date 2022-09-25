За те неполные три года, что мы живём с коронавирусом, это заболевание обросло множеством мифов и предубеждений. 24health.by разбираются, где правда, а где вымысел, с экспертом Юрием Горбичем, заведующим кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидатом мед. наук, доцентом.

Вероятность заболеть напрямую зависит от количества вируса, попавшего в организм

Да. Чем больше доза, тем выше вероятность заразиться.

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Тяжесть заболевания зависит от состояния иммунитета человека

Да, верно. А ещё от варианта COVID-19. О том, что инфицирующая доза влияет на последующее течение болезни, доказательных данных нет.

Маски больше вредят, чем защищают

Нет, это не так. Ношение маски в общественных местах не вредит организму существенно, но является действенным барьером для вирусов. Тканевые маски защищают на 56% лучше по сравнению с отсутствием маски, медицинские — на 66%, респираторы с клапаном — на 83%.

Чтобы доказать несостоятельность тезисов о негативном влиянии масок на органы дыхания, было проведено 26 научных исследований с участием 751 человека.

Доказано: при физических нагрузках длительное ношение маски действительно может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и затруднить дыхание, но нечасто и незначительно. Это возможно скорее при длительном ношении респираторов N95/KN95 во время активной физической работы.

Маски нужно покупать только в аптеке

Не обязательно. На функцию изделия влияет не место покупки, а качество и соблюдение технологии при изготовлении. Просто в аптеке теоретически меньше шансов купить некачественный медицинский товар.

Тканевые и марлевые маски нужно менять чаще, чем медицинские и респираторы

Эта теория не имеет подтверждения. Замена каждых 2-4 часа рекомендована для медицинских масок и респираторов без клапанов, т.к. они за счёт дыхания намокают и теряют в значительной мере свои защитные свойства. Для тканевых и марлевых масок подобных требований в настоящее время нет, однако, учитывая их меньшую эффективность, менять их регулярно однозначно стоит.

В настоящее время фактически нет научно обоснованных данных о домашних способах обеззараживания масок. Ручной стирки с хозяйственным мылом или в стиральной машине с добавлением ПАВ теоретически будет достаточно.

Вакцины по-прежнему помогают снизить тяжесть заболевания, хоть и не защищают от заражения

Да, верно. Благодаря вакцинации удалось спасти от 12 до 24 жизней на каждых 10 тысяч человек. Умерших от коронавируса, сделавших бустерную вакцинацию, в 100 раз меньше, чем невакцинированных!

Бустерный курс проводится через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации против COVID-19.

У вакцинированных лиц как минимум с одной бустерной дозой заболевание протекает значительно легче и практически никогда не переходит в тяжёлые формы, требующие госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации.

Если пульсоксиметр показывает больше 95%, то волноваться не о чем

Нет, это не так. Показание пульсоксиметра не должно оцениваться отдельно от общего состояния пациента. Измерение должно проходить в покое в тёплом помещении. При стойком снижении сатурации менее 95% необходимо обратиться к врачу.

Срочный осмотр врача вне зависимости от показаний пульсоксиметра необходим, если на фоне симптомов респираторной инфекции появилась одышка при минимальных физических нагрузках (сходить в туалет, подняться с кровати, поесть и т.д.), а также при появлении одышки в покое.

Речь идёт именно о появлении или утяжелении одышки, т.к. она может быть симптомом ряда хронических заболеваний и присутствовать на протяжении продолжительного времени вне связи с COVID-19.

Коронавирус сейчас мутирует, и симптомы меняются

Это не совсем так. Типичная клиническая картина — лихорадка, боли в горле, сухой кашель, слабость, разбитость. Возможны заложенность носа, изменение голоса на более хриплый (грубый), могут отмечаться снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Инкубационный период составляет от 1,5 до 14 суток. Среди первых симптомов ковида могут быть боли в мышцах (миалгия), спутанность сознания, головные боли, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. Перечисленные симптомы в начале заболевания могут наблюдаться и при нормальной температуре тела.

При прогрессировании заболевания (чаще всего в промежутке 4-10 день болезни) – появление одышки (чувства нехватки воздуха) вначале при физической нагрузке, затем в покое.

Типичная симптоматика по КТ — это наличие признаков поражения интерстиция (соединительной ткани) лёгких. Подобная или даже аналогичная клиническая картина может наблюдаться на КТ и при других заболеваниях (например, при васкулитах, цитомегаловирусной инфекции и др.). Поэтому нет одного-единственного признака, который позволяет сказать, COVID-19 у пациента или нет. Для этого требуется интерпретация картины в комплексе с оценкой предыдущих поражений лёгких, возможных остаточных изменений в лёгочной ткани.

Новые штаммы коронавируса заразнее предыдущих

Да. Заразность вариантов BA.4 и BA.5 омикрона (а именно они наиболее вероятны в ближайшее время) достаточно высока и не уступает заразности, например, кори.

Пациент является заразным в абсолютном большинстве случаев до 10 дней после появления клинических симптомов ковида; при тяжёлых формах — до 3 недель, при выраженном иммунодефиците – до нескольких месяцев.

До появления клинических симптомов (при обычном самочувствии) человек заразен в течении 2 дней.

Совместно проживающим людям необходимо выделить для пациента отдельную комнату, свести к необходимому минимуму общение, уход, пересечение на кухне, в ванной и туалетной комнатах. Маску следует носить как больному, так и здоровым членам семьи. Проветривание помещений, где находятся здоровые члены семьи и непосредственно пациент, необходимо выполнять как можно чаще.

По возможности избегать пользования одним автомобилем с заболевшим (например, сразу после его поездки в поликлинику и т.д.).

Идеальный вариант — наличие иммунизации + бустер от COVID-19 у всех членов семьи.

Хронические заболевания дыхательной системы уменьшают шансы тяжело заболеть коронавирусом, т.к. организм «натренирован»

Нет, на самом деле всё наоборот. Отягчают течение инфекции COVID-19 следующие факторы:

возраст старше 55 лет;

сахарный диабет;

лишний вес и ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2);

беременность;

сердечная недостаточность;

хронические заболевания лёгких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная

болезнь лёгких, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз и т.д.);

онкологические заболевания;

приём иммуносупрессивных, глюкокортикоидных лекарственных средств;

трансплантация органов или костного мозга;

туберкулез;

цирроз печени любого класса тяжести;

хроническая болезнь почек от стадии 3 и выше.

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