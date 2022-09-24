В Бресте запущена солнечная электростанция за 400 тысяч рублей: для чего она и как выглядит

В Бресте на крыше складского комплекса оборудовали сотни солнечных панелей. Проект с инвестициями около 400 тыс. рублей реализовала компания BREMOR на своей производственной площадке. Myfin.by рассказывает, для чего понадобились солнечные панели и как выглядит комплекс.

Фотоэлектрическая станция создана на кровле складского корпуса «Берестье» в СЭЗ «Брест». Она включает в себя 380 солнечных панелей, которые собраны в цепочки и выстроены в 15-16 рядов. Площадь каждого модуля — 2,58 кв. м, тогда как всей электростанции — около 1000 квадратов.

Мощность солнечной электростанции составляет 209 кВт. В погожий день этой энергии хватит для работы склада, административного корпуса, очистных сооружений, хоздвора и участка сортировки мусора. Ночью и в сумерки включается обычная электросеть. В облачные дни оба источника энергии будут сочетать: что-то дадут солнечные панели, остальное покроет центральное электроснабжение.

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Солнечная электростанция, как ожидается, будет ежегодно вырабатывать порядка 210 тыс. кВт*ч электроэнергии. По расчётам экспертов компании, инвестиции 400 тыс. рублей в проект окупятся быстро – всего за 3 года. Производитель сократит расходы на электроэнергию и получит льготы по экологическому налогу.

Кроме того, главная цель компании — снизить углеродный след, т.е. сократить использование энергии, при производстве которой в атмосферу поступают парниковые газы.

«В последние годы всё, что мы строим и оборудуем, мы стараемся делать с заботой об экологии. Так, более года назад мы открыли в Бресте крупный логистический комплекс на природных хладагентах, а не так давно запустили огромный холодильный экокомплекс, работа которого также не разрушает озоновый слой Земли. Запуск солнечной электростанции тоже внесёт вклад в сохранение окружающей среды, — отметил директор компании BREMOR Сергей Недбайлов. — Снижение влияния на окружающую среду — мировой тренд. Своим примером мы доказываем, что такие проекты не только важны для природы, но и позволяют повысить эффективность бизнеса, вывести его на новый уровень».

Для «солнечной крыши» использованы двусторонние солнечные панели китайской компании Einnova Solarline. Они прикреплены непосредственно к кровле без использования балласта. От других они отличаются тем, что улавливают солнечное излучение, в том числе и тыльной стороной. Это позволяет получить больше энергии за счёт отражённого света. В «промышленное» электричество напряжением 400 вольт её преобразовывают сетевые инверторы от Kehua Tech.

В компании BREMOR планируют и дальше переходить на зелёную энергию. На юге Беларуси относительно солнечно, что делает это направление перспективным.