Учёные с помощью четырёхмерного УЗИ доказали, что люди реагируют на вкус и запах ещё в утробе матери

Учёные из Даремского университета с помощью 4D-ультразвукового сканирования доказали, что люди реагируют на вкус и запах ещё в утробе матери. В исследовании участвовала сотня женщин на 32-36 неделях беременности, пишет «Нож» со ссылкой на Medical Xpress.

В день исследования женщинам запрещалось есть и пить ароматизированные напитки до визита к врачу. За 20 минут до сканирования они получали капсулу с порошком моркови или капусты. После этого медики делали снимки выражения лица пока ещё не рождённых детей.

Нейтральное выражение лица плода и довольное после того, как женщина проглотила капсулу с морковью.

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Нейтральное выражение лица другого плода и недовольное после того, как женщина проглотила капсулу с капустой.

Учёные считают, что рацион матери во время беременности может повлиять на вкусовые предпочтения детей. Также правильная диета женщины способна сформировать здоровые пищевые привычки ребёнка.