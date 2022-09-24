«Если вы обнаружили пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии дикое животное, подбирать его нельзя», — рассказали «Кур’еру» в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. И объяснили почему.

Согласно Правилам охоты и ведения охотничьего хозяйства, при обнаружении раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое).

В случае обнаружения раненого, травмированного, больного или погибшего охотничьего животного нормируемого вида (зубр, кабан, косуля, лось, лань, олень, муфлон, бобр, выдра, тетерев, глухарь) либо дикого животного, относящегося к виду, включённому в Красную книгу Республики Беларусь, лицо, обнаружившее такое животное, должно по возможности сообщить об этом в лесхоз или милицию. Специалисты примут необходимые меры для решения проблемы.

Незаконные разделка и транспортировка диких животных и их частей чреваты крупным штрафом. В некоторых случаях — привлечением к уголовной ответственности: например, если подобрали или разделали копытное животное.

Такие строгие санкции ввели в первую очередь для того, чтобы наказать браконьеров, которые при задержании дают объяснения, что якобы нашли тушу или мясо в угодьях и не причастны к добыче зверя.

Если вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира: (8017) 300 00 79, МТС (8033) 333 60 00, (8017) 423 82 66.