Служба занятости населения за неделю — 15-21 сентября — предложила 164 вакансии.

Причём из общего их числа всего для четырёх вакантных должностей требовалось высшее образование. Вот они:

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главный агроном на Слуцкий льнозавод с зарплатой 1500 рублей;

инженер-механик по деревообработке на Слуцкую мебельную фабрику с зарплатой 1000 рублей;

электрогазосварщик на «Слуцкпромбурвод» с зарплатой 600 рублей;тренер в ДОСААФ на 0,5 ставки с окладом 241,5 рублей.

Немного требовалось и работников со средним специальным образованием. Всего пять вакансий:

заведующий отделом ООО «Евроторг» — 900-1000 рублей;

кладовщик на Слуцкий мясокомбинат — 750 рублей;

заведующий отделом организации розничной торговли ЗАО «Доброном» — 1050-1200 рублей;

мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством в ДОСААФ — 750 рублей;

оператор связи на РУП «Белпочта» — 505 рублей.

Остальные вакансии не требовали дипломов либо обучиться профессии можно было на месте. О наличии вакантных мест заявляли следующие организации и предприятия.

ООО «Евроторг»:

контролёр-кассир — 650-1000 рублей;

уборщик помещений — 500-800 рублей;

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 1050-1150 рублей;

курьер на 0,5 ставки — 241,5-400 рублей.

Слуцкое ЖКХ:

подсобный рабочий в Слуцкое ЖКХ — 600 рублей;

водитель автомобиля — 950 рублей;

оператор котельной — 780 рублей;

машинист (кочегар) котельной — 750 рублей.

Бюджетные организации:

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в СШ №2 — 490 рублей;

кухонный рабочий в гимназию №1 — 482,29 рубля;

сиделка в Слуцкий территориальный центр соцобслуживания населения — 550 рублей.

Предприятия

Слуцкий льнозавод:

оператор сушильного оборудования — 800 рублей;

загрузчик сырья — 800 рублей;

сортировщик сырья и волокна — 800 рублей;

раскладчик сырья — 800 рублей;

прессовщик волокна, готовой продукции и отходов — 800 рублей.

Слуцкая мебельная фабрика:

грузчик — 850 рублей;

подсобный рабочий — 600 рублей.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат:

уборщик помещений — 500 рублей.

Слуцкий мясокомбинат:

водитель автомобиля кат. В, С — 1000 рублей;

уборщик помещений — 700 рублей.

Слуцкий хлебозавод:

кондитер — 885,26 рубля.

РУП «Белпочта»:

сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации — 520 рублей;

слесарь по ремонту автомобилей — 806 рубля;

оператор связи — 560-622 рубля;

почтальон — 500 рублей;

организатор розничной продажи — 858,08 рубля.

Строительные организации

ДРСУ №125:

водитель автомобиля — 800 рублей;

водитель погрузчика — 800 рублей;

дорожный рабочий — 600 рублей.

СПМК-122:

подсобный рабочий — 500 рублей;

водитель автомобиля — 900 рублей.

РСУ «Мясомолоко»:

плотник-бетонщик — 800 рублей.

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