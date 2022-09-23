Служба занятости населения за неделю — 15-21 сентября — предложила 164 вакансии.
Причём из общего их числа всего для четырёх вакантных должностей требовалось высшее образование. Вот они:
- главный агроном на Слуцкий льнозавод с зарплатой 1500 рублей;
- инженер-механик по деревообработке на Слуцкую мебельную фабрику с зарплатой 1000 рублей;
- электрогазосварщик на «Слуцкпромбурвод» с зарплатой 600 рублей;тренер в ДОСААФ на 0,5 ставки с окладом 241,5 рублей.
Немного требовалось и работников со средним специальным образованием. Всего пять вакансий:
- заведующий отделом ООО «Евроторг» — 900-1000 рублей;
- кладовщик на Слуцкий мясокомбинат — 750 рублей;
- заведующий отделом организации розничной торговли ЗАО «Доброном» — 1050-1200 рублей;
- мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством в ДОСААФ — 750 рублей;
- оператор связи на РУП «Белпочта» — 505 рублей.
Остальные вакансии не требовали дипломов либо обучиться профессии можно было на месте. О наличии вакантных мест заявляли следующие организации и предприятия.
ООО «Евроторг»:
- контролёр-кассир — 650-1000 рублей;
- уборщик помещений — 500-800 рублей;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 1050-1150 рублей;
- курьер на 0,5 ставки — 241,5-400 рублей.
Слуцкое ЖКХ:
- подсобный рабочий в Слуцкое ЖКХ — 600 рублей;
- водитель автомобиля — 950 рублей;
- оператор котельной — 780 рублей;
- машинист (кочегар) котельной — 750 рублей.
Бюджетные организации:
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в СШ №2 — 490 рублей;
- кухонный рабочий в гимназию №1 — 482,29 рубля;
- сиделка в Слуцкий территориальный центр соцобслуживания населения — 550 рублей.
Предприятия
Слуцкий льнозавод:
- оператор сушильного оборудования — 800 рублей;
- загрузчик сырья — 800 рублей;
- сортировщик сырья и волокна — 800 рублей;
- раскладчик сырья — 800 рублей;
- прессовщик волокна, готовой продукции и отходов — 800 рублей.
Слуцкая мебельная фабрика:
- грузчик — 850 рублей;
- подсобный рабочий — 600 рублей.
Слуцкий сахарорафинадный комбинат:
- уборщик помещений — 500 рублей.
Слуцкий мясокомбинат:
- водитель автомобиля кат. В, С — 1000 рублей;
- уборщик помещений — 700 рублей.
Слуцкий хлебозавод:
- кондитер — 885,26 рубля.
РУП «Белпочта»:
- сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации — 520 рублей;
- слесарь по ремонту автомобилей — 806 рубля;
- оператор связи — 560-622 рубля;
- почтальон — 500 рублей;
- организатор розничной продажи — 858,08 рубля.
Строительные организации
ДРСУ №125:
- водитель автомобиля — 800 рублей;
- водитель погрузчика — 800 рублей;
- дорожный рабочий — 600 рублей.
СПМК-122:
- подсобный рабочий — 500 рублей;
- водитель автомобиля — 900 рублей.
РСУ «Мясомолоко»:
- плотник-бетонщик — 800 рублей.
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