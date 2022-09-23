Житель Слуцкого района похитил более 400 кг муки. Что он с ней сделал

Сотрудники ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД остановили автомобиль, в котором они обнаружили 10 мешков муки без сопроводительных документов, сообщает УВД Миноблисполкома.

Оказалось, что водитель купил товар у 39-летнего жителя Слуцкого района, который похитил муку в одном из местных сельхозпредприятий. Мужчина приоткрыл запертую дверь, забрался в хозпостройку и забрал мешки.

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Похищенный товар стоил 182 рубля. На мужчину завели административное дело по статье 11.1 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере от 2 до 20 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Муку вернули хозяйству.