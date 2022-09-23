Вчера, 22 сентября, в редакцию «Кур’ера» позвонила женщина, отдыхающая с ребёнком в детском санатории «Солнышко» Слуцкого района. Она рассказала, что недалеко от жилого корпуса мужчина выстрелами из ружья застрелил собаку. Мы попросили прокомментировать случившееся руководство санатория и милицию.

Что рассказала отдыхающая

«Сегодня, когда собирались на завтрак, услышали выстрелы: сначала один, потом второй, возле корпуса «Мать и дитя», — рассказала Людмила. — Постояльцы, окна которых выходят на ту сторону, потом рассказали, что произошедшее видел мальчик и его бабушка. Первым выстрелом, видимо, мужчина ранил пса, тот завизжал. Потом он подошёл к раненому животному и выстрелил в него второй раз. Собака мучилась и умерла не сразу. Затем оттащил собаку в сторону.

Я вызвала милицию. Отдыхающие шокированы. Я понимаю, что бродячих животных быть на территории не должно, но почему не вызвали отлов, а стали стрелять? Стрельба возле детского учреждения — это нонсенс. Мало того, что убийство животного — само по себе жестокость, но и куда полетит шальная пуля, кто гарантирует? Корпус всего в 30-40 метрах. Мы потрясены этим происшествием, написали своё мнение в «Книгу жалоб» санатория, считаем, что это недопустимо».

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Что сказал директор санатория

Василий Кобель, директор санатория «Солнышко», пояснил: «Эта собака появилась на территории санатория около месяца назад. Мы пытались её поймать своими силами, но у нас не получилось. Тогда заведующий хозяйством вызвал егеря, который произвёл отстрел. Собака играла с детьми. Мы беспокоились, что она их покусает и может быть больна, поэтому приняли такие меры».

Комментарии милиции

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД, начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур’еру», что описанная ситуация действительно произошла. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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