Растения засыхают, а виновных не найти. Жительницы Слуцка жалуются, что их посадки кто-то травит

Прошедшим летом в «Кур’ер» обратились несколько человек, которые рассказали о том, что кто-то «травит» их растения. Мы попытались разобраться, что происходит и куда обращаться, если растение возле вашего дома ни с того ни с сего засохло.

Что рассказали случчане

Одна из обратившихся в редакцию женщин живёт в 1-м городке. Она рассказала, что уже долгое время на её участке засыхают растения. Внезапно пожелтела и погибла вишня, оголились кусты ежевики и малины возле забора, поредели картофельные грядки, начали портиться листья папоротников.

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Хозяйка подозревает во вреди­тельстве своих соседей. По её мнению, они могут чем-то травить почву под растениями, так как отношения между ними не заладились, периодически возникают перебранки.

Случчанка обращалась в милицию, но установить «лицо, повредившее сельскохозяйственные культуры и цветы», не смогли. Проверку по факту прекратили.

Чтобы собрать доказательства, женщина повесила на дерево во дворе камеру и фонарик с датчиком движения. Но вскоре фонарь кто-то повредил, поэтому снимать ночью камера теперь не может. А хозяйка двора полагает, что люди, желающие отравить растения, приходят именно ночью.

Пенсионерка спраши­вает, где можно сделать исследование почвы на ядохимикаты и гербициды, чтобы узнать, было ли это намеренное отравление. Также она хотела бы узнать, что это за отравляющие вещества, потому что беспокоится, что овощи и ягоды, которые она собирает на участке, теперь могут нанести вред здоровью.

Жительница деревни под Слуцком тоже обратила внимание, что в месте, где она обустроила клумбу и высадила цветы, всё засохло. На этом месте не растут даже сорняки. Возможно, говорит женщина, землю обработали ядохимикатами соседи.

Аналогичный случай произошёл в Слуцке. Об этом «Кур’ер» уже писал. В прошлом году цветы на клумбе под окнами Зои Николаевны, жительницы многоквартирного дома, внезапно засохли один за другим. Женщина считает, что их, возможно, полил химикатами кто-то из жильцов дома. Она даже вызывала милицию, но ничего установить не удалось.

Что выяснил «Кур’ер»

В лаборатории почвенно-агрохимических анализов Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси «Кур’еру» дали контакт агрохимслужбы, куда может обратиться любой человек за анализом почвы на участке. Однако по телефону нам сказали, что не делают общий анализ почвы на определение токсинов, а могут про­верить на какой-то конкретный токсин, и заказчику исследования нужно знать на какой.

Как объяснил «Кур’еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, если речь идёт о каком-то вреди­тельстве, о намеренном отравлении почвы, что является правонарушением, то общий анализ могут сделать только эксперты из правоохранительных структур, например, судебно-медицинские.

В обычных агрохи­ми­ческих лабораториях не делают общий анализ, и действи­тельно нужно указывать, на содержа­ние каких конкретных веществ вы хотите проверить почву.

При этом нет каких-то более или менее «популярных» токсинов, которыми можно отравить растение. Таких веществ, по словам главного санврача, миллионы. Даже полив обычной солёной водой может сделать растение нежизнеспособным.