Люди недели. Слуцкие мастера на все руки и девочки, которые ломают стереотипы о футболе

На этой неделе «Кур’ер» рассказывал о двух подростках, которые сами смастерили причудливый велосипед, о семье, которая сама построила для сына детскую площадку во дворе, и о девчонках, которые решили профессионально заниматься футболом.

Демьян Корнушенко и Божен Лукьяненко

Демьян Корнушенко и Божен Лукьяненко — подростки из Слуцка, которые своими руками смастерили велосипед-чоппер. «Как-то летом сидели в интернете и увидели, как американцы переделывают велосипеды, делая их похожими на мотоциклы. Мы загорелись этой идеей и решили сделать что-то похожее. Наш сделан на базе велосипеда «Аист»», — рассказали парни.

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Фото и видео Случчане собрали велосипед, который поражает всех, кто его видит.

Алёна и Максим Сидоровичи

Алёна и Максим Сидоровичи — жители улицы Надречной в Слуцке.Они сами сделали игровой домик с горкой и качелями для сына. «Посмотрел в интернете, сколько стоит купить готовый домик, и обалдел, — рассказал Максим. — Комплексы продают по 2500 рублей. Если есть мужчина в доме, то лучше сделать самому. Брус у нас остался с полов, плита ОСБ тоже была. Купили только саморезы, две упаковки мягкой кровли и верёвку для качелей. Если покупать все материалы, то обошлось бы примерно в 500 рублей. Экономия получилась приличная. Делать помогали родители».

обустраивает двор своими руками (фото) Детский домик, фонтан и беседки. Как молодая семья из Слуцка

Участницы девичьей команды по футболу

В детско-юношеской спортивной школе СФК «Слуцк» начала работу секция по футболу для девочек. Занятия проходят на искусственном поле стадиона Слуцкого колледжа. Женскую группу по футболу в городе набрали впервые. Девочек пока только восемь. Они говорят, что любят футбол, хоть их подружки и называют его спортом «только для мальчиков».