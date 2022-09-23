Очередь на границе стала платной для всех. Сколько она стоит

В августе был принят указ, который ввёл платную регистрацию в системе электронной очереди на границе. После полуночи в пятницу, 23 августа, постановление Совмина №607 от 15.09.22 вступило в силу.

На рravo.by опубликовано постановление правительства с ценами. О чём указ? Кратко:

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Отменяется услуга платной очереди.

Въезд в зону ожидания по живой очереди для всех.

Все ТС при въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию

в системе электронной очереди.

в системе электронной очереди. Совмину дано поручение привести действующие законы в соответствие с указом.

Размер платы за регистрацию в системе электронной очереди составяет 1 базовую величину за каждое грузовое транспортное средство и автобус (сейчас это 32 рубля), 0,3 базовой величины за каждый легковой автомобиль, мотоцикл и мопед (сейчас это 9,6 рубля).

Плату вносит водитель либо собственник транспортного средства.

70% платы за каждую регистрацию направляется операторам зон ожидания, ещё 10% — Госпогранкомитету.

Правительство также определило сроки внедрения электронной очереди в двух пунктах пропуска: в «Козловичах» на белорусско-польской границе — до конца 2023 года, в «Мокранах» на белорусско-украинской границе — до конца 2025 года.

Сейчас система электронной очереди действует в следующих пунктах пропуска:

Литва: «Котловка», «Каменный Лог», «Бенякони»;

Польша: «Берестовица», «Брест», «Брузги» (ПП не функционирует);

Латвия: «Григоровщина», «Урбаны».

Дополнительные разъяснения насчёт постановления должны появиться позже на сайте Госпогранкомитета.