Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации

В пятницу, 23 сентября, Александр Лукашенко приехал в Хатынь, чтобы посмотреть, как идёт реконструкция мемориального комплекса.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетёрли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это враньё», — сказал Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

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Напомним, что в России началась частичная мобилизация — в армию обещают призвать 300 тысяч человек.