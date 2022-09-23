В редакцию «Кур’ера» позвонила Наталья, жительница деревни Селищи. Она рассказала, что проблема улицы Садовой решена, — положен новый асфальт.

«Огромное спасибо хотим выразить от всей нашей улицы всем тем, кто помогал решать нашу проблему, а также редакции, которая рассказывала об этом. Наконец положили новый асфальт. Огромное спасибо властям, что свое обещание выполнили, — для людей много значит, когда обещания выполняются!

Я не могла сдержать слез радости, когда вернулась из больницы и увидела, что появился асфальт! На нашу улицу высыпали дети, наверно, со всей деревни: кто на роликах, на велосипедах, на скейтах! Наконец-то не будет удушающей пыли, от которой мы страдали столько лет.

Реклама

Одно плохо – большегрузы, трактора потоком идут по новому асфальту, не смотря на запрещающий знак. Так ведь новое покрытие долго не продержится! Почему те, кто пускают сюда сельхозтехнику, не берегут государственные деньги, которые вложены в ремонт?»

«Не могла сдержать слез, когда увидела!» Жители улицы из деревни под Слуцком благодарят за решение проблемы, если бы ни одно «но»
Фото прислано жительницей деревни

«Не могла сдержать слез, когда увидела!» Жители улицы из деревни под Слуцком благодарят за решение проблемы, если бы ни одно «но»«Не могла сдержать слез, когда увидела!» Жители улицы из деревни под Слуцком благодарят за решение проблемы, если бы ни одно «но»«Не могла сдержать слез, когда увидела!» Жители улицы из деревни под Слуцком благодарят за решение проблемы, если бы ни одно «но»

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.