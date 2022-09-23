«Не могла сдержать слез, когда увидела!» Жители улицы из деревни под Слуцком благодарят за решение проблемы, если бы ни одно «но»

В редакцию «Кур’ера» позвонила Наталья, жительница деревни Селищи. Она рассказала, что проблема улицы Садовой решена, — положен новый асфальт.



«Огромное спасибо хотим выразить от всей нашей улицы всем тем, кто помогал решать нашу проблему, а также редакции, которая рассказывала об этом. Наконец положили новый асфальт. Огромное спасибо властям, что свое обещание выполнили, — для людей много значит, когда обещания выполняются!

Я не могла сдержать слез радости, когда вернулась из больницы и увидела, что появился асфальт! На нашу улицу высыпали дети, наверно, со всей деревни: кто на роликах, на велосипедах, на скейтах! Наконец-то не будет удушающей пыли, от которой мы страдали столько лет.

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Одно плохо – большегрузы, трактора потоком идут по новому асфальту, не смотря на запрещающий знак. Так ведь новое покрытие долго не продержится! Почему те, кто пускают сюда сельхозтехнику, не берегут государственные деньги, которые вложены в ремонт?»

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