Что известно о собаке, которую застрелили возле детского санатория в Слуцком районе (+ комментарий УВД)

Сегодня «Кур’ер» рассказывал историю, что 22 сентября возле детского санатория «Солнышко» из ружья застрелили собаку.

Рассказ нашей читательницы Людмилы дополнил Onliner. Погибла местная собака по кличке Лучик.

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«Это небольшая такая дворняжка, до колена. Очень дружелюбная, дети её любили, да и взрослые, — рассказала Onliner Екатерина, находящаяся на отдыхе в санатории. — Говорят, уже третий заезд тут. Агрессии никакой за ней не замечали. Мы даже думали забрать её с собой в Минск».

Что рассказали в областной милиции

«В Слуцкий РОВД обратилась женщина, отдыхающая с ребёнком в детском санатории «Солнышко» Слуцкого района. Она сообщила, что мужчина выстрелами из ружья застрелил собаку за территорией санатория недалеко от жилого корпуса.

Прибывшие сотрудники милиции установили, что заведующий хозяйством по поручению директора санатория вызвал охотника, который и произвел отстрел животного. Как пояснили сотрудники, собака недавно появилась на территории санатория, с ней часто играли дети, на которых она могла напасть. Отловить своими силами животное не получилось. Ружьё у охотника было изъято. Слуцким РОВД по данному факту проводится проверка», — сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.