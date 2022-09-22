Профориентация. Слуцкая милиция рассказывает про особенности обучения в системе МВД

Слуцкий РОВД проводит профориентационную работу для учащихся выпускных классов и рассказывает про особенности обучения в учреждениях образования системы МВД Республики Беларусь.

Преимущества обучения:

бесплатное обеспечение обмундированием,

проживание в общежитии,

питание на весь период обучения,

выплата денежного довольствия (стипендии),

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,

отличная научно-практическая и спортивная базы.

Выпускники получают высшее юридическое образование и специальное звание «лейтенант милиции». После окончания учреждения образования предусмотрено обязательное трудоустройство, как правило, в тот комплектующий орган (ОВД), от которого направлялся абитуриент на поступление, за исключением случаев самостоятельного перераспределения выпускников по их желанию ввиду каких-то причин.

Реклама

Условия поступления

Абитуриенту в год поступления должно исполниться или уже исполнилось 17 лет, а максимальный возраст — не более 25 лет на дату начала учебного года. В учебные заведения МВД на конкурсной основе направляются те, кто по личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования способен выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел. До сдачи ЦТ необходимо пройти ряд испытаний. Это предварительное изучение, специальная проверка, медицинское освидетельствование и профессиональный медико-психологический отбор.

Если вас заинтересовала информация, по вопросам поступления в учреждения образования МВД Республики Беларусь необходимо обратиться в группу кадров Слуцкого РОВД по адресу: г. Слуцк ул. Уласовца, 12, кабинеты № 31, 33. Телефон: (801795) 2 59 61 (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед — с 13.00 до 14.00).