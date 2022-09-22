Детский домик, фонтан и беседки. Как молодая семья из Слуцка обустраивает двор своими руками (фото)

Случчане Алёна и Максим Сидорович вместе с двухлетним сыном Артёмом живут на улице Надречной в доме, который купили пять лет назад. Молодые супруги рассказали «Кур’еру», как они сделали игровой домик с горкой и качелями для своего сына и как благоустраивают свой двор.

Приусадебный участок Сидоровичей был под большим уклоном, поэтому решили сделать на нём три уровня. Весь грунт снимали вручную. Супругам во всех строительных работах помогают их отцы.

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Как делали игровой комплекс с домиком

«На участке рос большой абрикос. Мы его спилили. Оказалось, у нас есть много места, — рассказал Максим. — Решили поставить игровой домик для сына, потому что в нашем районе нет детских площадок и живёт мало детей.

Посмотрел в интернете, сколько стоит купить готовый домик, и обалдел. Комплексы продают по 2500 рублей. Если есть мужчина в доме, то лучше сделать самому. Брус у нас остался с полов дома, плита ОСБ тоже была. Купили только саморезы, две упаковки мягкой кровли и верёвку для качелей. По деньгам вышло немного. Не знаю точно, сколько сейчас стоит дерево. Если покупать все материалы, то всё обошлось бы примерно в 500 рублей. Экономия получилась приличная. Делать помогали родители.

Когда сын подрастёт, то ещё повесим канат и лестницу, сделаем баскетбольное кольцо. Мой тесть — художник по образованию и архитектор. Он и предложил разрисовать домик».

У Алёны нет художественного образования, но она решила попробовать сделать рисунки на домике сама. И у неё получилось.

«Первый рисунок сфотографировала и отправила папе. Он сказал, что я справлюсь и сама. Перед днём рождения сына увидела картинку и за 5 часов сделала кота, собаку и птицу. Артёму стало интереснее играть внутри», — сказала Алёна.

«Под домиком вначале хотели сделать песочницу, но жена отговорила. Поэтому повесили гамак. Всё покрыли пропиткой. Лак не использовали, чтобы можно было потом покрасить, — добавил Максим. — Когда Алёна рисовала, сын залез в домик и сказал: «Вау!».

Дальше будем отделывать гараж, сделаем скалы, а среднюю площадку тоже разрисуем детскими сюжетами».

Что ещё сделали на участке

Отец Алёны сказал, что у него есть мечта — сделать фонтан. С этого и началось благоустройство участка. Максим начал осваивать отделку. Рядом с домом есть колодец, который он облагородил. Лестницу решил не обкладывать керамогранитом, а сделать имитацию плитки самому. На это ушло два мешка цемента.

«Лестницу делал до 4 утра. Потом ещё покрашу, а перила разрисую под деревья. Фонтан сделаю объёмным — с картиной и небольшим водопадом, — рассказал Максим. — Когда делаешь сам, больше ценишь, чем когда нанимаешь кого-то».

Максим всегда жил в квартире, своих инструментов никогда не было. На участке и в переделке дома работал руками первый раз в жизни.

«Всему учил тесть. Он всегда мотивирует: «Я еду в 8 утра, вставай». Cмотрю ещё ролики про стройку на YouTube. Сам установил забор. Хочу сделать вторую лестницу, арку и там высадить розы. Мы постоянно что-то придумываем и строим. Не люблю сидеть дома», — говорит Максим. Ещё в планах супругов сделать зону барбекю.

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