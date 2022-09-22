Новая пенсионная реформа в Беларуси – хитрый ход с «котом в мешке». Считаем, выгодно ли это и кому

С 1 октября 2022 года в Беларуси планируют запустить очередную пенсионную реформу. Если коротко про суть изменений, то работники смогут перечислять часть зарплаты на свою «вторую» пенсию, а наниматели в обязательном порядке «набросят» сверху к этой сумме ещё до 3%.
По задумке чиновников новшество позволит решить ряд пенсионных проблем. Однако эксперты считают, что момент выбран чрезвычайно неудачно. Скорее всего, реформа будет провалена, а хорошая идея среди белорусов дискредитирована. Разбираемся подробнее в анонсированной пенсионной реформе.
Какие пенсионные новшества хотят ввести в октябре
С 1 октября у работающих белорусов появится возможность откладывать на дополнительную накопительную пенсию за счёт перераспределения отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).
При желании работник сможет оплачивать особый страховой взнос, который составит до 10% от его зарплаты. Работодатель должен будет добавить такой же процент в будущую пенсию, но не более 3%.
Чтобы участвовать в предлагаемом новшестве, нужно написать заявление и заключить договор со страховой компанией, притом выбрали только одну без вариантов.
Именно в её фонд будут перечисляться средства, эта компания станет распоряжаться деньгами. Вступить в программу можно не менее чем за три года до достижения пенсионного возраста (сейчас он составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин).
Напомним, на данный момент большинство работодателей перечисляют в ФСЗН 34% от зарплаты работника, из которых 28% идут на пенсионное страхование. Работник в свою очередь уплачивает в ФСЗН 1% от своей зарплаты.
Как это работает
Работник наряду с обязательным 1-процентным взносом в бюджет фонда уплачивает дополнительный взнос на накопительную пенсию, но не более 10% от фактического заработка.
Работодатель обязан будет доплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию – соразмерно тарифу взноса работника, но не более 3%.
При этом общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличится. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28-процентного страхового взноса на пенсионное страхование.
При достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия. Срок выплаты — в течение 5 или 10 лет (по выбору гражданина).
Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии. Правда, как это будет на деле — непонятно. Для примера, возьмём зарплату в 1000 рублей. Если работник решит отчислять на дополнительную пенсию 3%, то получится 30 рублей. При этом его зарплата уменьшится до 970 рублей.
Если откладывать на протяжении, допустим, 10 лет, то выйдет 3600 рублей. Такую же сумму «набросит» сверху наниматель. То есть в общей сложности получится 7200 рублей.
Чтобы «защититься» от инфляции, эти средства хотят размещать в депозиты и ценные бумаги (в какие конкретно и под какие ставки, не сообщается). При этом тем, кто оформит страховку на дополнительную пенсию, обещают доходность на уровне ставки рефинансирования Нацбанка.
Но есть нюанс. Сейчас ставка рефинансирования составляет 12%, а инфляция в июне разогналась до 17% годовых. То есть при таком росте цен на товары и услуги накопления теряют свою покупательную способность.
При такой ставке отчисления в 30 рублей в месяц проиндексируют за год на 43,2 рубля. На столько же – отчисления от нанимателя. В общей сложности на пенсию работника пойдёт около 806 рублей за год. При этом он недополучит годовую зарплату на 360 рублей.
С одной стороны, работник вроде как «в наваре» на 446 рублей в год: внёс со своей зарплаты 360 рублей, а получил на счёт около 806 рублей.
Но есть несколько нюансов. К примеру, по-прежнему остаётся неясным, за счёт чего будут возмещаться бюджету ФСЗН выпадающие поступления? Ведь наниматель будет направлять на дополнительную пенсию деньги из обязательных страховых отчислений.
Почему возникла необходимость в пенсионной реформе
Предпосылкой для пенсионной реформы стали демографические процессы в Беларуси, а также эмиграция активной части общества. За последние два года из страны, по разным оценкам, могли уехать не менее 200 тысяч человек.
Как отмечают в своём исследовании эксперты BEROC, после Второй мировой войны произошла серия демографических волн, которые усугубились кризисом рождаемости в 1990-х.
«В ближайшие годы на пенсию уходят люди, родившиеся во время одного из пиков, а замены им нет — на рынок труда выходят люди, появившиеся на свет в 1990-е и нулевые, когда случился спад рождаемости», — отмечают экономисты.
По наследству от советского прошлого нам досталась распределительная система, которая работала до того момента, пока соблюдался демографический баланс. Сейчас он нарушен, и кризис может обернуться дефицитом пенсионных денег.
Два сценария развития событий
По первому предполагается сохранение пенсий на нынешнем уровне, который составляет 39% от средней зарплаты. В таком случае дефицит пенсионных денег, который сейчас равен 0,5% ВВП, к 2050 году достигнет 5% ВВП.
Второй сценарий предполагает, что дефицит сохранится на стабильном уровне в 0,31% ВВП, но в таком случае размер пенсий будет снижаться и может достигнуть 26% от средней зарплаты, что оставит многих пенсионеров за чертой бедности.
Одно из решений этих проблем, как говорят эксперты BEROC, — повышение пенсионного возраста. Однако в этом году его уже подняли до 58 лет для женщин и до 63 лет для мужчин, а дальнейшее повышение — под большим вопросом, оно несёт дополнительные риски.
«Дальнейшее повышение пенсионного возраста мало того, что является непопулярной мерой, может быть ещё и проблематичным вариантом с точки зрения полученной выгоды», — сказано в исследовании. Одна из причин — относительно невысокая продолжительность жизни у мужчин – 64 года (данные Минздрава, которые ведомство озвучило в 2020 году).
Но даже этой сверхмеры было бы недостаточно. Для ФСЗН в итоге потребуются дополнительные источники финансирования.
Эксперты про пенсионную реформу
Эксперты BEROC в целом поддерживают введение накопительной составляющей пенсии. Правда, они отмечают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе проблему это не решит. Однако это может обеспечить основу для бездефицитного ФСЗН в будущем и повысить благосостояние пенсионеров.
«С помощью системы моделирования было установлено, что оптимальной суммой взносов была бы треть от общей суммы взносов. К 2025 году это повлечёт увеличение дефицита, но после тридцати лет реформ приведёт систему к стабильности и даже к образованию излишков. Эти деньги можно было бы использовать для увеличения пенсий и погашения долга, который образовался в начале реформы», — пишут авторы исследования.
Раз мнения чиновников и экспертов совпадают, так в чём же проблема? Экономисты критикуют не саму идею, а, в частности, время, выбранное для начала реформы в Беларуси.
«Более неудачный момент сложно себе представить, — замечает академический директор BEROC Катерина Борнукова. — Страна входит в глубокий экономический кризис — растёт инфляция, снижаются реальные доходы населения, ожидается рост безработицы».
К октябрю, когда запланирован старт реформы, эти тенденции только усугубятся, и сложно поверить, что большая часть работников решится участвовать в новой для белорусов программе по накоплению пенсий.
По мнению Катерины Борнуковой, рассчитывать, что в условиях, когда дорог каждый рубль, а риски столь высоки, люди начнут вкладывать часть средств в долгосрочные накопления, — маловероятно. В лучшем случае воспользоваться новшеством решит небольшой процент финансово грамотных людей, заключает эксперт. «А пока это выглядит как опция для ищущих острых ощущений экстремалов», — говорит она.
Какой может быть альтернатива по накопительной пенсии
Как считает академический директор BEROC, более правильным шагом было бы вводить накопительный компонент в обязательном порядке. Например, из 28% пенсионных отчислений, которые делают работодатели, переводить в накопительный фонд 9-10%.
«Переключить тумблер и перейти на новую систему одномоментно невозможно, — объясняет свою позицию Катерина Борнукова. — А половинчатый вариант, когда расчёт делается на добровольное участие, не станет полноценным переходным периодом. Он обречён на неудачу».
Однако ФСЗН утверждает, что не может себе позволить вводить добровольный компонент обязательным способом, так как и «28% не хватает на выплату текущих пенсий».
Речь идёт о хронической проблеме Беларуси, которую надо было решать вчера. «Разрыв в любом случае неминуем, — считает эксперт. — Но если не начать реформу сейчас, то в долгосрочной перспективе проблема только обострится. Дефицит будет накапливаться из-за особенностей демографических процессов, эмиграции и так далее».
Ещё один момент, который вызывает у экспертов вопросы, – это консервативность инструментов и ограниченность способов, которыми распоряжаются государственные страховые компании.
«Пенсия при удачной реализации реформы будет зависеть не только от объёма накоплений, но и удачного вложения денег, — продолжает Катерина Борнукова. — Компании вкладывают в консервативные инструменты, например, гособлигации банков. Сейчас их доходность меньше уровня инфляции. К тому же они все являются рискованными активами из-за санкций».
Фактически в будущем есть вероятность получить меньше денег, чем вложено сейчас.
«На Западе же пенсионные системы пытаются диверсифицировать свои вложения, — напоминает Катерина Борнукова. — В частности, за счёт приобретения акций международных компаний. Широко известен опыт Норвегии, пенсионный фонд которой является одним из крупнейших инвестиционных игроков в мире. Это позволяет избежать страновых рисков, которые на данный момент у Беларуси значительные».
Что в итоге
Как заключают эксперты, проведение пенсионной реформы в Беларуси назрело давно. Иначе дефицит фонда будет увеличиваться, как и запросы ФСЗН из госбюджета.
Переход к накопительной системе в краткосрочной перспективе может усугубить ситуацию, но в долгосрочном периоде позволит прийти к устойчивости и стабильности.
Однако в текущих экономических и политических условиях и невыгодной для вкладчиков схеме, при низкой мотивации работников пенсионная реформа в Беларуси имеет высокие шансы провалиться.